Transferências Diego Souza no Sport? Presidente fala sobre possível retorno do atleta: "Preciso ser demandado" Yuri Romão não descartou a possibilidade da volta do camisa 87, mas ainda não iniciou nenhuma conversa

Desde que saiu do Sport no final de 2017, o possível retorno de Diego Souza é um assunto recorrente no Leão. Em entrevista ao podcast Cast FC, na última terça-feira (20), o presidente rubro-negro, Yuri Romão, comentou sobre o assunto.

O nome de Diego voltou a ser especulado devido a proximidade de abertura da janela de transferências. Yuri afirmou que precisa ser demandado pela comissão técnica para iniciar uma negociação concreta, mas não descartou a possibilidade.

“Diego é um atleta que dispensa comentários, não vou aqui perder tempo falando de Diego. Além de ser um amigo do clube, é um baita profissional, uma figura humana extraordinária. Mas eu preciso ser demandado pelo professor (Enderson Moreira). Quem contrata não é Yuri Romão, quem contrata é a comissão técnica”, iniciou.

“Se eles entenderam que Diego é importante, que encaixa dentro do esquema tático que o professor Enderson está querendo desempenhar até o final do ano, a gente tenta fazer um esforço. Mas eu preciso ser demandado por eles, pela comissão técnica, e pela diretoria de futebol”, finalizou.

Yuri admitiu na entrevista que negociou a volta de Diego para o Sport no final de 2021. As negociações avançaram, mas o atacante renovou com o Grêmio, seu atual clube.

“No passado a gente tentou, eu e Augusto Carreras, no final de 2021. A gente chegou muito próximo, ele estava nos EUA na época, e foi quando o Grêmio renovou com ele, e acabou que não deu certo. Eu não sei o patamar financeiro de Diego hoje, até porque a gente não conversou, mas também não adianta ficar nesse campo abstrato”, afirmou.

Diego Souza tem 38 anos e na atual temporada entrou em campo 11 vezes pelo Grêmio. O atacante não fez gol nem contribuiu com assistência no ano.

