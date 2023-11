A- A+

Futebol Diego Souza quer ver Ilha "pulsando" com o Sport diante do Atlético-GO Time rubro-negro saiu do G4, mas pode recuperar uma vaga no grupo que busca acesso à Série A em caso de triunfo perante o Dragão

Na véspera do jogo contra o Atlético-GO, nesta sexta (10), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, coube a Diego Souza falar pelo Sport. Um dos nomes mais experientes do elenco, o atacante reforçou a confiança em um triunfo que pode recolocar o Leão no G4. Isso, claro, com ajuda do torcedor rubro-negro, com uma parceria para fazer o estádio “pulsar”.

"Primeiramente, não tenho o que falar do torcedor do Sport. Nunca abandonou. Já passei por momentos muito piores aqui e sempre estiveram junto com a gente. E sempre conseguimos sair dessas situações juntos. Dessa vez não é diferente. É um jogo decisivo. Não tem desespero algum. Jogamos dentro da nossa casa, onde somos muito fortes com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai estar lá. E a gente sabe que o campeonato se estreitou. A gente tem que ter êxito pra seguir com nosso objetivo e a gente vai fazer das tripas corações para conseguir essa vitória. Do outro lado tem uma grande equipe, com jogadores de qualidade, mas o mais importante é fazer o que a gente se comprometeu para conseguir os três pontos ", afirmou.

O Sport é o atual quinto colocado, com 59 pontos. O Atlético-GO está uma posição acima, com 60. O que faz o encontro entre pernambucanos e goianos ser um confronto direto pelo G4.

"A gente não vê outra possibilidade que não seja a vitória. Não estamos com desdém, demagogia, com desrespeito, a gente está buscando nossos objetivos e para buscá-los precisamos dessa vitória. A gente vai jogar com tranquilidade, personalidade, porque pra vestir essa camisa tem que ter essa frieza, brio e muita personalidade. A Ilha vai pulsar de acordo com o que a gente demonstrar dentro de campo. Se a gente entrar ligado, focado, disputando as bolas e jogando em cima do adversário, como a gente pretende jogar, as coisas tendem a ir pelo caminho certo. Claro, tendo bastante responsabilidade no setor defensivo para que a gente consiga neutralizar as principais jogadas do Atlético-GO", apontou.

