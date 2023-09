A- A+

Sport Diego Souza treina e vira opção para Enderson para jogo com Criciúma Última partida do camisa 87 foi em marçõ, quando ainda defendia o Grêmio

Em meio ao momento irregular vivido pelo Sport, o torcedor pode ter um fato a comemorar neste final de semana. Anunciado no fim de julho, Diego Souza pode fazer sua reestreia com o manto rubro-negro neste sábado (9), diante do Criciúma, às 20h45, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 27ª rodada. O camisa 87 vem treinando normalmente com os demais companheiros ao longo da semana.

No meio do ano, antes de acertar com o Sport, Diego Souza estava prestes a pendurar as chuteiras. O jogador de 38 anos chegou ao Leão depois de passar por uma cirurgia no joelho. Além disso, apresentou um quadro de mialgia, algo que já era esperado pelo departamento médico leonino, devido ao período de recondicionamento físico.

A última partida oficial de Diego Souza na temporada aconteceu em março. Na ocasião, o meia-atacante participou das semifinais do Campeonato Gaúcho com a camisa do Grêmio contra o Ypiranga. Logo depois, o atleta teve diagnosticada uma ruptura no menisco do joelho esquerdo.

Com o Sport acumulando uma sequência de quatro jogos sem triunfar na Série B, Diego Souza pode ser uma alternativa para o Leão melhorar os números nesta reta final de competição. Na última semana, o Rubro-negro perdeu Luciano Juba para o Bahia. Além disso, artilheiro da equipe na Segundona, Love está em baixa e já acumula sete partidas sem balançar as redes.

Números de Diego Souza no Sport

Diego Souza está de volta ao Sport depois de seis temporadas longe do Recife. Esta é a terceira passagem do "Embaixador da Ilha" pelo clube pernambucano. Ao todo, o jogador acumula 53 gols e 38 assistências em 173 partidas, além da conquista do Estadual de 2017. Números que fizeram o camisa 87 se tornar ídolo da torcida.

Ainda pelo clube rubro-negro, Diego foi artilheiro do Brasileirão de 2016. Na época, perante as boas atuações, foi convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira.

