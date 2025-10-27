A- A+

Futebol Diferença atual para fora do Z-4 poderia rebaixar Sport em jogo atrasado contra Flamengo Após perder para o Mirassol, Leão viu a diferença para o Santos saltar para 15 pontos

Com a derrota para o Mirassol, na Ilha do Retiro, e os resultados da rodada de número 30, os torcedores do Sport começam a fazer contas para saber em qual rodada o clube pode ter decretada a queda para a Série B do Brasileiro. Embora tenha remotas chances de permanecer na Série A, o Leão segue afundado na lanterna, com 17 pontos. São 15 pontos a menos que o Santos, primeiro clube fora do Z-4 e que empatou com o Botafogo, em 2x2, neste domingo (26), no Rio de Janeiro.

Caso tal distância seja mantida nas rodadas seguintes, o Sport seria rebaixado com cinco rodadas de antecedência. Na teoria, após a 33ª rodada. Na prática, entretanto, como tem um jogo a menos na tabela, a queda poderia ser concretizada no dia 15 de novembro, quando recebe o Flamengo, na Arena de Pernambuco, em duelo atrasado da 12ª rodada e que conta com a insatisfação do torcedor. Enfrentando problemas financeiros, a diretoria optou por vender a operação do confronto pelo valor de R$ 3 milhões - já recebidos pelo clube.

A partida com os cariocas acontece entre as 33ª e 34ª rodada. Antes, porém, os times se encontram no Maracanã, no próximo sábado (1º), às 21h, pela 31ª rodada.

Contratado no meio do ano para dar uma injeção de ânimo do elenco, de olho em uma possível arrancada na competição, Daniel Paulista chegou ao Sport adotando tom de confiança. O nível de competitividade do grupo até aumentou. Com o decorrer das rodadas, porém, a diferença que era de oito pontos para fora do Z-4, quando o treinador desembarcou no Recife, quase dobrou. E após acumular mais um tropeço e ver a queda cada vez mais iminente, o treinador pontuou que o momento é de honrar as cores do clube, no intuito de fechar a competição com dignidade.

Depois do jogo com o Mirassol, o treinador rubro-negro salientou que vai conversar com a diretoria para falar sobre o que pretende para o futuro à frente do Leão. Ele tem vínculo até o término desta temporada.

"O cenário continua muito complicado. Da minha parte, o que posso dizer é que vamos continuar trabalhando, tentando mobilizar os atletas como estamos tentando. Na minha visão, luta e empenho não tem faltado dentro dos jogos. Acho que isso é determinante, além, claro, de se jogar pela instituição, que é gigante. Existe um nome também individual da comissão técnica, dos próprios atletas, e isso também tem que ser honrado. Temos contrato e temos que fazer nosso melhor sempre", enfatizou.

"Não é fácil trabalhar da maneira como estamos trabalhando. Neste momento, onde os resultados não acontecem, a equipe luta, batalha, mas não consegue. Ao mesmo tempo, existem ainda muitos jogos pela frente, muitos treinamentos. Temos que viver o próximo jogo agora, fazer o nosos melhor durante esses dias, para lutar pelo resultado de todas as formas. Estamos tentando, se vamos conseguir ou não, vai passar muito pelo nosso dia dia, por tudo aquilo que acontece dentro do jogo", completou Daniel.

