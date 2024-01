A- A+

Náutico "Dificilmente vamos repetir a escalação", afirma técnico do Náutico sobre duelo com Afogados Allan Aal contou que vai conversar com departamento de fisiologia antes de definir equipe para quinta-feira (18)

Na coletiva depois de vitória sobre o Flamengo de Arcoverde, no último domingo (14), o técnico Allan Aal reconheceu que o Náutico não está "100% no desportivo", principalmente pela questão física. Não à toa, já visando a próxima rodada do Estadual, o treinador deu a entender que deve fazer mudanças na formação inicial.

Nesta quinta-feira (18), o Timbu tem compromisso marcado perante o Afogados, às 19h, no Vianão, pela segunda rodada do Pernambucano.

"O próximo jogo já está aí, depois tem outro em seguida. Dificilmente vamos repetir a escalação neste período mais crítico de início de competição pela questão de não correr risco de lesão", afirmou.

Para explicar as prováveis modificações na equipe, Allan Aal salientou que não é técnico de "poupar jogadores". Contudo, vai conversar com os departamentos responsáveis pelas questões físicas dos jogadores, antes de decidir o time que entrará em campo na quinta-feira.

"A gente vai conversar com o departamento de fisiologia para ver a questão de recuperação dos atletas. Vamos colocar sempre aqueles que estiverem no melhor nível possível. Não é poupar, não sou treinador de poupar jogador ou se preocupar com minutagem, mas, sim, de a gente estar numa condição física boa para poder competir, de buscar a vitória, seja em casa ou fora", salientou.

Veja também

Sport Acertado com o Sport, Fabricio Domínguez ganha elogios de Soso: "versátil"