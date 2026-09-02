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Futebol Dínamo Moscou explica negociações canceladas de Plata e Matheus Martins: "Interesses do clube" Atacantes retornaram à Flamengo e Botafogo por terem sido reprovados nos exames médicos do time russo

Horas após a polêmica envolvendo as negociações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, o Dínamo Moscou explicou o cancelamento das transações.

Em nota oficial, o clube disse que levou em consideração os interesses de longo prazo e afirmou que o negócio foi desfeito por "uma série de razões".

— Por uma série de razões, o Dínamo de Moscou decidiu, levando em consideração os interesses de longo prazo do clube, não concretizar as transferências desses jogadores. De acordo com os entendimentos firmados entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentar às suas respectivas equipes — disse o clube russo em um trecho da nota.

Plata e Matheus Martins chegaram à Rússia no fim de semana. O Dínamo, inclusive, publicou imagens do desembarque dos dois no aeroporto, com direito a cachecol do clube e recepções temáticas.

Gonzalo Plata em recepção feita pelo Dínamo Moscou durante o seu desembarque na Rússia. | Foto: Reprodução/X/@fcdynamo

Após os atacantes desembarcarem na Rússia nos últimos dias, o Dínamo Moscou “devolveu” os dois jogadores, com a alegação de que a dupla não passou nos parâmetros médicos do clube.

A decisão, comunicada ontem, surpreendeu e revoltou os cariocas, que, agora, prometem tomar medidas judiciais contra os russos.

¡Mateo Martins — en Moscú!



¡Recibimos a nuestro invitado como en casa! pic.twitter.com/elCXbS9iHV — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 30, 2026

Veja a nota oficial

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores de futebol Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, respectivamente, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência.

No entanto, por uma série de razões, o Dínamo de Moscou decidiu, levando em consideração os interesses de longo prazo do clube, não concretizar as transferências desses jogadores. De acordo com os entendimentos firmados entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentar às suas respectivas equipes.

O Dínamo continua trabalhando ativamente no mercado de transferências com o objetivo de reforçar o elenco durante a atual janela de transferências"

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