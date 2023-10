Diniz comemora presença de Vinícius Júnior diante da Venezuela

A- A+

Essa não será a primeira vez do técnico Fernando Diniz no comando do Brasil. Tampouco a estreia do atacante Vinícius Júnior com a camisa amarelinha. Porém, o duelo diante da Venezuela, nesta quinta (12), na Arena Pantanal, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, marcará justamente a primeira vez que ambos estarão juntos na Seleção.



Recuperado de uma contusão que o tirou das partidas contra Bolívia e Peru, as primeiras de Diniz no comando da Seleção, Vinicius Júnior voltou a figurar na lista de convocados e formará o ataque ao lado de Neymar, Rodrygo e Richarlison - Raphinha, que foi titular na posição do atacante do Real Madrid, se machucou e foi cortado.

“O meu primeiro contato com Vinícius Júnior foi excelente. É um dos maiores jogadores do futebol mundial e esperamos que ele se sinta bem, conseguindo produzir o que ele sabe”, frisou o treinador. “A prioridade é botar em campo o time mais competitivo possível. Claro que o entrosamento é importante, mas obviamente se a gente ver que uma mudança vai melhorar o desempenho da equipe, com o Brasil tendo mais chance de ganhar, ela será feita. Quero que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. Conforme eles forem se sentindo confortáveis com aquilo que estamos implementando, elas acontecerão com certa naturalidade”,

apontou.





Confira outros pontos abordados por Diniz na entrevista coletiva desta quarta (11)

Gramado da Arena Pantanal



Todos se esforçaram para entregar o melhor que podiam, mas os jogadores estão acostumados com um nível de gramado, principalmente os que vêm da Europa, que dificilmente é possível atender aqui. Mas temos o carinho do torcedor e vamos procurar fazer o melhor para entregar alegria para o torcedor.

Relação com os jogadores



Tenho a agradecer pela abertura que os jogadores têm me dado para implementar o que penso sobre o futebol e a vida. As coisas andam juntas. A convivência está cada vez melhor. Nesse segundo momento não foi como na primeira. Já não tinha um clima de muita ansiedade ou tensão. Foi ainda mais agradável desde a chegada. Com o passar do tempo, vamos aprofundando as relações e o conhecimento do que a gente pretende fazer nos jogos



Calor de Cuiabá



O calor excessivo atrapalha. Quando vim aqui com o Fluminense, estava bem quente no dia e ainda tivemos um jogador expulso no primeiro tempo, deixando tudo mais difícil ainda. Mas foi uma escolha que fizemos de vir para cá. O pessoal se esforçou ao máximo para atender a estrutura. Acredito que os jogadores conseguirão suportar bem



Análise da Venezuela



A Venezuela é um time que não ganhou do Paraguai por acaso e depois fez um jogo extremamente equilibrado lá na Colômbia. Nos últimos jogos contra o Brasil, em que pese um 3x0 e um 3x1, teve um 1x0 e outro 0x0. Foram difíceis. Fizemos uma análise e muitos jogadores (que estavam nessas partidas) foram mantidos na equipe. Não será um adversário fácil. Eles são bem treinados, competitivos e vamos procurar fazer o nosso melhor.

