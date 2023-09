A- A+

Futebol Diniz confirma que vai repetir escalação da Seleção Brasileira diante do Peru Time titular será o mesmo que goleou a Bolívia na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Adversário diferente, escalação igual. O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, confirmou que o Brasil que encara o Peru, nesta terça (12), no estádio Nacional, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será a mesma que goleou a Bolívia por 5x1, em Belém-PA, na estreia da competição.

“Gostei bastante do time. Com o tempo, os jogadores vão ganhando entrosamento. Se você começa a fazer muita troca, perde um pouco do ganho que tiveram. O Peru é uma grande equipe. Vimos cinco jogos deles. É um time forte fisicamente, bem treinado. Esperamos dificuldades”, afirmou o treinador.

Antes da coletiva do treinador, o zagueiro Marquinhos conversou com a imprensa e declarou que o Brasil ainda tinha uma “semente” do trabalho do antigo técnico, Tite. Algo que Diniz corroborou.

“Peguei um time bem estruturado por Tite. Tanto na parte tática, mesmo com uma forma diferente de jogar, como na base da relação”, declarou, antes de analisar o adversário, que vem de empate sem gols na estreia, contra o Paraguai.

“A euforia é típica do torcedor, que gosta de ver um time ganhando por 5x1, jogando muito bem. Mas precisamos ter os pés no chão. Agora é outro jogo, fora de casa, com certa rivalidade. Peru é um time tradicional, que já encontramos recentemente em uma semifinal e final de Copa América. Temos de encarar a realidade, pensando com todo cuidado no para entregarmos o nosso melhor”, declarou.

O Brasil vai a campo com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Neymar, Raphinha e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

