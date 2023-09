Diniz convoca Seleção Brasileira neste sábado (23) para dois jogos nas Eliminatórias da Copa de 2026

A- A+

A Seleção Brasileira será convocada para os seus dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 no próximo sábado (23). O técnico Fernando Diniz anunciará a lista dos 23 convocados no auditório da sede da CBF, na Barra Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), às 15h30.

No dia 12 de outubro, a Seleção enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30, pela terceira rodada das Eliminatórias. Já o outro confronto será diante do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), no dia 17 do mesmo mês, às 21h.

Com seis pontos, a Seleção Brasileira ocupa a liderança nas Eliminatórias da Copa. Sob o comando de Diniz, a Canarinha venceu a Bolívia por 5 a 1 e o Peru, fora de casa, pelo placar mínimo.

Veja também

Recusou Duas jogadoras abandonam a concentração da seleção espanhola antes do jogo da Liga das Nações