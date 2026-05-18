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FUTEBOL Diniz critica sintético: "Quando Arthur Cabral vai acertar dois chutes como hoje em grama natural?" Técnico do Corinthians citou que as condições do campo dificultaram o desempenho de alguns dos jogadores

Após a derrota para o Botafogo, ontem, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Corinthians, Fernando Diniz, criticou o gramado sintético do clube alvinegro. Em entrevista coletiva, o treinador citou que as condições do campo dificultaram o desempenho de alguns dos jogadores do Timão e afirmou que o atacante Arthur Cabral não acertaria os chutes de fora da área no gramado natural.

— Em relação à grama sintética, eu sou um crítico quanto mais muda o jogo. A gente errou muita coisa, o Jesse (Lingard), por exemplo, não se achou no jogo muito por conta do campo, você perde o timing. E os benefícios que traz para quem é acostumado são grandes, quando o Arthur Cabral vai acertar dois chutes, como hoje, em um campo de grama natural? É muito difícil. Praticamente todos os chutes que erramos de fora da área, eles (Botafogo) acertaram, muda muito o jogo — reclamou Diniz.

O treinador também comparou o gramado sintético do Botafogo com o do Palmeiras. Diniz afirmou que o campo está muito duro e, quando é molhado, altera a velocidade do jogo, beneficiando quem está acostumado.

— Esse campo do Botafogo está parecido como estava o do Palmeiras há um tempo atrás, a grama está muito rala, muito duro o campo, eles molham e altera muito. Interfere e beneficia muito quem está acostumado. Na minha opinião, no Brasil, não tinha que ter gramado sintético, tem que ter uma regulamentação, quando não dá para ter, que o país não oferece, não tem dinheiro, mas é um campeonato cada vez mais rico, os campos têm que oferecer uma qualidade boa — concluiu.





O próximo jogo do Corinthians será contra o Peñarol, do Uruguai, pela quinta rodada da Libertadores, competição na qual a equipe já está classificada para as oitavas de final. O duelo será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

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