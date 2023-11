Diniz elogia Endrick, lamenta ausência de Neymar e cita "visão de futuro" sobre novidades na lista

A- A+

Com novidades no setor ofensivo, o técnico Fernando Diniz convocou a Seleção Brasileira para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia (Barranquilla) e Argentina (Maracanã), nos dias 16 e 21 de novembro. Na lista, o nome que mais chamou atenção foi o atacante Endrick, do Palmeiras, de apenas 17 anos, chamado pela primeira vez no time principal. Outras caras novas são o volante Douglas Luiz (Aston Villa), que retorna à lista, além dos atacantes Pepê (Porto) e Paulinho (Atlético-MG). Com lesão no joelho, Neymar está fora. Richarlison não foi chamado.

“Endrick é um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e uma visão de futuro do que ele pode ser. Um menino nascido em 2006 conseguir produzir o que ele produz me chama atenção. Nesse momento da convocação, vive seu melhor momento, jogando contra grandes equipes do Brasil, conseguindo se sobressair. A convocação dele e outros nomes apontam o que pode ser o futuro. A confirmação só virá com o tempo e dependerá de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para a frente”, afirmou Diniz, que também destacou o crescimento dos demais novatos.

“Paulinho é um jogador que eu gosto muito desde o início da carreira no Vasco, depois na Alemanha e o retorno para o Atlético-MG. Vive um momento bastante especial, está despontando também na artilharia do Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também como um 9 de mobilidade. Tem muito comprometimento tático, além das suas qualidades físicas e técnicas. Já Douglas está sendo um dos destaques da Premier League. Um jogador monitorado há muito tempo. Já esteve na Seleção, foi campeão olímpico. Quando ele começou a carreira no Vasco, na Série B, a gente teve alguns enfrentamentos. É uma convocação merecida. Tem muita imposição e tem tudo para começar um novo momento na Seleção”.

Sobre Neymar, o treinador lamentou o fato de não poder chamar o camisa 10 por conta da lesão sofrida na partida perante o Uruguai, na rodada anterior das eliminatórias. No meio, a tendência é que Rodrygo seja o escolhido para a função.

“Ficar sem Neymar é sempre ruim. Um prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol como um todo. Já falei que se trata de um gênio, de um dos grandes da história. Desejamos uma recuperação breve para ele, que consiga ter sucesso e voltar mais forte. Minha crença é que ele tem de escrever as páginas mais bonitas da história dele. Não é essa lesão que apagou essa possibilidade. Pode ter deixado mais difícil, mas ele saberá voltar mais forte. Na função dele, Rodrygo é uma possibilidade porque ele já jogou muito em aproximação com o Neymar, mas ainda não tem nada definido”, pontuou.

Veja outros trechos da coletiva

Motivo de convocar apenas três laterais

Os laterais que achamos que teriam de ser convocados no momento são esses três. Temos outras formas de atuar e montar o time taticamente para alguém ocupar aquele lado direito. A coerência foi sobre quem pode ter mais sucesso para esses dois desafios que temos. Em relação ao Pepê, eu poderia em um momento usá-lo na lateral, mas em princípio ele não veio para jogar na lateral direita e sim veio como atacante. Mas como é um jogador que tem mobilidade e adaptabilidade, pode fazer essa função por ter feito algo parecido em algumas ocasiões no Porto. Assim como Paulinho, é um jogador que consegue atuar em várias posições.

Ausências de Paquetá e Richarlison

Paquetá é um jogador que considero um dos melhores dessa geração e teria muito gosto em convocar, com grande chance de brigar pela titularidade. É um jogador que admiro muito. A investigação, para a gente, está no mesmo ponto. Não foi encerrada, então não teve um fato novo. Se eu convoco, vocês iam me indagar por quê não convoquei antes. Se esse tempo se estender mais, a próxima convocação será em quatro meses. Acho que seria tempo suficiente para chegar em alguma coisa com a competência de quem está investigando. Não convoquei para manter o discurso coerente e ético com aquilo que fiz três meses atrás, mas a vontade tecnicamente de trazê-lo é sempre muito grande.

Acredito que esses jogadores que eu convoquei vão ter, nesse momento, mais condições de entregar aquilo que estou esperando nesse momento. Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode, mas ele não jogou mal, principalmente contra a Bolívia e o Peru. É que a Seleção é uma Seleção, ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros.

Volta ao Maracanã após título da Libertadores com o Fluminense

O que eu vivi como treinador do Fluminense não é uma coisa que eu misturo aqui. O que mais me motiva é poder disputar um clássico dessa envergadura, um dos maiores clássicos do mundo. Brasil x Argentina é uma rivalidade histórica muito grande. Estou muito motivado para este jogo, espero fazer jus, junto com a equipe, de proporcionar uma grande partida e trazer alegria para os brasileiros.

Pressão após resultados ruins contra Venezuela e Uruguai

Não sinto mais ou menos pressão. Quando a gente perde para o Uruguai, a gente tem muita coisa para aprender. Quando a gente joga mal e perde, tem vontade de querer eliminar as pessoas do caminho de maneira precoce, não quer dar tempo que as pessoas precisam. Não me sinto mais nem menos pressionado. Eu olho o dia a dia. Final de campeonato para mim é todo o dia que tenho para viver e treinar. Eu vou fazer o meu melhor para a seleção, como sempre fiz. Eu não tenho satisfação em perder, pelo contrário, me irrita profundamente. A dedicação é total para que as coisas corram bem. Se não jogar bem, não vou achar que é um fracasso. A gente vai seguir trabalhando na Seleção com muito afinco e coragem para fazer o nosso melhor. Não tem garantia de resultado, mas de trabalho justo e honesto, essa garantia eu dou a vocês.



Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson, Ederson e Lucas Perri;

Laterais: Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodi;

Zagueiros: Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino;

Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Raphael Veiga e Rodrygo;

Atacantes: Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, Pepê, Raphinha e Vinicius Jr.

Veja também

Futebol Confira a entrevista com Bruno Becker, candidato à presidência do Náutico