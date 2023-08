A- A+

Seleção brasileira Fernando Diniz faz sua primeira convocação da Seleção brasileira; veja horário e onde assistir O Brasil vai iniciar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Bolívia e Peru

De forma interina no comando da Seleção brasileira, que aguarda no meio do próximo ano Carlo Ancelotti, Fernando Diniz faz sua primeira convocação nesta sexta-feira (18), às 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Diniz vai iniciar a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo da data Fifa será contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém. Depois o Brasil viaja para enfrentar o Peru no dia 12.

Em sua coletiva de apresentação como treinador da Seleção brasileira, Diniz deu a entender que não deve fazer mudanças radicais no grupo que já vinha participando das convocações.

O acerto de Neymar com o Al-Hilal não deve impedir a convocação do camisa 10, uma vez que Diniz é um admirador do jogador.

É esperada a convocação de algum jogador do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson são os mais cotados. O jogador formado no Sport tem mais chances após a lesão de Militão.

Horário:

14h

Onde assistir a convocação?

Canal da CBF no youtube, Sportv e no GE.

