LUTO NO FUTEBOL Diogo Jota havia se casado há 11 dias; atacante português morreu em acidente de carro na Espanha Na legenda da publicação no Instagram, Rute Cardoso escreveu: "Sim, para sempre"

O atacante do Liverpool Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro na Espanha, havia se casado há apenas 11 dias.

O português se casou com Rute Cardoso em 22 de junho. Ele deixa três filhos, de 4, 2 e 1 ano.

Na legenda da publicação no Instagram, Rute escreveu: “Sim, para sempre”.

O mesmo texto foi escrito no post que o próprio Diogo Jota fez em seu perfil no X com as fotos do matrimônio.

O irmão de Diogo Jota, o também jogador de futebol André Silva, do Penafiel, estava com ele no carro. Os dois morreram.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

