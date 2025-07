A- A+

Morreu em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, o jogador de futebol Diogo Jota, de 28 anos, na madrugada desta quinta-feira (3). A informação foi publicado pelo jornal espanhol Marca.

Diogo Jota era jogador da Seleção Portuguesa e do Liverpool, um dos principais clubes da Inglaterra. Com Portugal, havia conquistado a Liga das Nações, no final do mês de junho.

De acordo com o Marca, o acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na altura da comarca de Sanabria, em Zamora.

Diogo Jota estava no veículo com seu irmão André, de 26 anos, também jogador profissional de futebol, do português Penafiel. O irmão também morreu.

O veículo saiu da pista e, em seguida. pegou fogo. Testemunhas relataram que o carro ficou envolto em chamas.



Fontes informaram ao Marca que o carro pode ter sofrido uma explosão de um dos pneus.

