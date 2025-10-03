A- A+

Esporte Diretor da APA Petrolina defende descentralização de centros paradesportivos em audiência pública Natanael Barros participou de evento na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília

O diretor-executivo e de projetos da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Natanael Barros, participou de audiência pública, nessa quarta-feira (1º), na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Entre as pautas defendidas pelo diretor da APA, esteve a discussão a respeito da implantação e descentralização de centros de referências paradesportivos.

Convocada a pedido da deputada federal Iza Arruda (MDB-PE), a audiência abordou a necessidade da criação de novos espaços estruturados para as modalidades em regiões do Brasil que não possuem uma infraestrutura adequada.

O momento também discutiu a ampliação de políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência.

"O paradesporto já é desenvolvido em diversas regiões, mas ainda enfrenta falta de estrutura. Precisamos descentralizar investimentos e implantar centros com infraestrutura completa, capazes de garantir formação, desenvolvimento e condições de alto rendimento", disse Natanael.

Barros apresentou a experiência da APA no paradesporto e ressaltou que a maioria dessas estruturas está concentrada no Sudeste e no Sul. Ele ainda defendeu que outras unidades de referência em diferentes regiões sejam desenvolvidas em todo o país.

"A APA é tricampeã brasileira de atletismo paralímpico e é considerada uma das grandes potências da modalidade, mesmo com nossos atletas treinando em pista de terra batida e sem estrutura física adequada. Mostramos na prática que o talento existe e que é possível desenvolver um trabalho de excelência, mas o poder público precisa oferecer espaços com condições adequadas para que esses talentos floresçam em todo o território nacional", afirmou.

A audiência reuniu parlamentares, gestores e representantes de entidades esportivas, reforçando a importância de políticas públicas para o esporte adaptado e a necessidade de avançar no desenvolvimento de novas unidades.

"É uma honra representar a APA e trazer nossa experiência para um debate importante. Eventos como este são fundamentais para avançar na construção de políticas públicas que garantam inclusão, infraestrutura e oportunidades para atletas com deficiência", completou Natanael.

Com informações da assessoria

Veja também