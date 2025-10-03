Sex, 03 de Outubro

Diretor da APA Petrolina defende descentralização de centros paradesportivos em audiência pública

Natanael Barros participou de evento na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília

Audiência pública tem a presença do diretor da APA Petrolina, Natanael Barros

O diretor-executivo e de projetos da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Natanael Barros, participou de audiência pública, nessa quarta-feira (1º), na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Entre as pautas defendidas pelo diretor da APA, esteve a discussão a respeito da implantação e descentralização de centros de referências paradesportivos. 

Convocada a pedido da deputada federal Iza Arruda (MDB-PE), a audiência abordou a necessidade da criação de novos espaços estruturados para as modalidades em regiões do Brasil que não possuem uma infraestrutura adequada.

O momento também discutiu a ampliação de políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência.

"O paradesporto já é desenvolvido em diversas regiões, mas ainda enfrenta falta de estrutura. Precisamos descentralizar investimentos e implantar centros com infraestrutura completa, capazes de garantir formação, desenvolvimento e condições de alto rendimento", disse Natanael.

Barros apresentou a experiência da APA no paradesporto e ressaltou que a maioria dessas estruturas está concentrada no Sudeste e no Sul. Ele ainda defendeu que outras unidades de referência em diferentes regiões sejam desenvolvidas em todo o país.

"A APA é tricampeã brasileira de atletismo paralímpico e é considerada uma das grandes potências da modalidade, mesmo com nossos atletas treinando em pista de terra batida e sem estrutura física adequada. Mostramos na prática que o talento existe e que é possível desenvolver um trabalho de excelência, mas o poder público precisa oferecer espaços com condições adequadas para que esses talentos floresçam em todo o território nacional", afirmou.

A audiência reuniu parlamentares, gestores e representantes de entidades esportivas, reforçando a importância de políticas públicas para o esporte adaptado e a necessidade de avançar no desenvolvimento de novas unidades.

"É uma honra representar a APA e trazer nossa experiência para um debate importante. Eventos como este são fundamentais para avançar na construção de políticas públicas que garantam inclusão, infraestrutura e oportunidades para atletas com deficiência", completou Natanael.

Com informações da assessoria

