Diretor de futebol detona o sumiço de Arboleda no São Paulo: 'Falta de respeito'

Jogador há mais tempo no elenco do São Paulo e com contrato até o fim de 2027, quando completaria 10 anos de casa, o zagueiro Arboleda está 'desaparecido' desde o fim de semana no clube. Para a diretoria, o sumiço repentino com possível troca do número de celular é "uma falta de respeito."



Arboleda não apareceu para o jogo com o Cruzeiro, sábado, no MorumBis, pelo Brasileirão, e também se ausentou da viagem ao Equador, onde a equipe estreia pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, diante do Boston River.



Uma possível sondagem do Atlético-MG pode estar mexendo com a cabeça do defensor, que perdeu espaço no São Paulo e já faz algum tempo vem forçando uma saída sem sucesso. A postura, porém, desagradou aos dirigentes.

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"O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e, desde então, não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos, que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos dois meses que podem estabelecer nossos objetivos para a temporada", explicou o sumiço o executivo de futebol, Rui Costa, em entrevista ao Ge, e sem esconder sua irritação com o caso.

"Não existe nenhuma justificativa para este ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo", detonou o dirigente. "Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, e os atletas estão integralmente focados neste próximo desafio."

Nem o agente de Arboleda está conseguindo contato com o zagueiro Sem saber o paradeiro do defensor, o técnico Roger Machado vai quebrando a cabeça para montar a defesa, já que Sabino acabou substituído no intervalo diante do Cruzeiro, lesionado. O técnico já não tinha Alan Franco e Dória acabou sendo o substituto na etapa final ao lado de Rafael Toloi.