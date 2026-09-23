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NFL Diretor de operações da NFL detalha processo de "transformação" do Maracanã Em evento nesta quarta-feira, liga não se posiciona sobre condição do gramado, mas garante que equipes estão satisfeitas com exigências estruturais

Ao longo desta semana, o Maracanã está ganhando a "cara" da NFL. No próximo domingo, o estádio receberá o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, para a primeira vez da liga no Rio de Janeiro.

Assim, o gramado já está sendo demarcado, as traves de field goal (em formato de "Y") instaladas e os banners dos times pendurados em uma operação repleta de detalhes.

O Globo esteve presente no Maracanã nesta quarta-feira para o NFL Media Summit, evento em que dirigentes e parceiros do evento detalharam as ações gerais da liga na cidade, e no qual já se pôde observar muitas alterações até mesmo nos corredores internos do estádio. Diretor de operações de eventos, Steve Farago detalhou o processo:

— Algumas das coisas que focamos é em se preparar para o futebol americano. Temos um ótimo estádio e cenário para o jogo, mas há algumas coisas específicas que precisamos trazer, especificamente relacionadas aos times — apontou Farago. — Os elencos têm mais jogadores, é preciso trazer mais recursos para dar apoio, expandir os vestiários, trazer mais armários, equipamentos, áreas maiores de banco de reservas, as traves de field goal... Esses são alguns dos principais itens que estamos transformando e modificando junto com o time de operações do Maracanã, para ter a estrutura apropriada para dois times da NFL.

A NFL não quis se posicionar sobre as condições do gramado, que gerou muitas críticas recentes por parte de jogadores de Flamengo e Fluminense, e ligou o alerta na imprensa americana. Porém, a liga acredita que o plano pensado para o piso oferecerá condições ideais para a partida.

De acordo com Farago, tanto Cowboys quanto Ravens também estão satisfeitos com as informações que estão sendo transmitidas pela organização.

— São duas franquias grandes. Estamos muito animados por tê-los aqui. Nos comunicamos através do departamento de operações sobre o que eles precisam, seja os equipamentos ou questões de vestiário. Ouvimos essas necessidades e trabalhamos com a equipe do estádio para fazer essas coisas saírem — assegurou o dirigente.

Casa cheia

Nos jogos anteriores em São Paulo, a NFL não teve dificuldade para encher a Neo Química Arena com 47 mil pessoas, e agora esta à disposição um estádio com mais de 60 mil lugares. Não foram necessárias muitas alterações nas arquibancadas por parte da organização e, apesar de ainda haver ingressos à disposição, a expectativa é de casa cheia.

— Não (foram necessárias) muitas mudanças para as arquibancadas. Queremos casa cheia e trazer todos os torcedores, então nós estamos antecipando uma ótima atmosfera. Nós sabemos que os fãs aqui no Brasil são muito energéticos e vamos trazer um ótimo ambiente para o jogo de futebol americano — ressaltou Farago.

Por fim, o diretor deu uma palhinha sobre o que deve ser oferecido aos torcedores dentro e fora do estádio, em uma mistura entre e a cultura de jogo americana e brasileira.

— Fora do estádio, você vai ver algumas estruturas temporárias. Nós realmente tentamos trazer essa experiência de um dia de jogo da NFL aqui para o Maracanã. Temos uma loja da NFL, comida e bebida, e alguns dos nossos parceiros vão tentar recriar a atmosfera de tailgate que os fãs (dos EUA) podem ver antes de ir para um jogo no estádio. Mas vamos ressaltar a cultura aqui do Rio, e servir as coisas que normalmente servem aqui para um jogo de futebol ou para um evento no Maracanã.

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