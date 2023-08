A- A+

Futebol Diretor do Bahia confirma chegada de Juba no início de setembro e explica negociação com Sport Prata da casa rubro-negro ainda tem mais dois jogos pelo Leão da Ilha do Retiro

A trajetória de Luciano Juba com a camisa do Sport está chegando ao fim. No dia 1º de setembro, o agora atacante já estará em solo baiano, onde defenderá as cores do Bahia pelas próximas quatro temporadas, com opção de renovar por mais um ano.

Em entrevista nesse final de semana à TV Bahêa, o diretor do Esquadrão, Carlos Santoro, confirmou a chegada do jogador e reforçou a tentativa de antecipar o desembarque do prata da casa rubro-negro.

"Juba será um atleta do Bahia a partir de 1º de setembro. Nós fizemos uma abordagem ao Sport um pouco antes do início da janela, pois tínhamos o interesse em ter Juba a partir de julho. Fizemos uma oferta oficial", detalhou.

"Em paralelo a isso, nos últimos 15 dias da janela, por intermédio do agente do atleta, o assunto foi abordado novamente, mas já havíamos fechado a operação do Ratão e não fazia sentido investir nos últimos 15 dias da janela, quando já tínhamos perdido o atleta por 45 dias", explicou o dirigente.

Chegando em Salvador no início de setembro, Luciano Juba já poderá fazer sua estreia pelo Tricolor de Aço dois dias depois. No dia três, o Bahia recebe o Vasco, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Sport, Juba vive tem em 2023 a sua melhor temporada. Até o momento, são 20 gols e 18 assistências em 51 jogos. Até trocar o Leão por um dos maiores rivais da região, fará mais duas partidas pelo clube da Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (18), entra em campo diante do Guarani, em Campinas, às 21h30. Na sexta da próxima semana, dia 25, também às 21h30, encara o Ituano, na Ilha do Retiro.

