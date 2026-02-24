Ter, 24 de Fevereiro

Polêmica

Diretor do FBI celebra ouro dos EUA de hóquei no gelo no vestiário bebendo cerveja; veja vídeo

Kash Patel canta e participa de ligação de Trump após vitória no hóquei

Kash Patel, diretor do FBI, foi alvo de críticas após celebrar a medalha de ouro de hóquei de gelo dos Estados UnidosKash Patel, diretor do FBI, foi alvo de críticas após celebrar a medalha de ouro de hóquei de gelo dos Estados Unidos - Foto: X/Reprodução

O diretor do FBI, Kash Patel, comemorou a medalha de ouro da seleção americana de hóquei no gelo dentro do vestiário da equipe — e acabou no centro de uma polêmica.

Vídeos que circularam nas redes mostram Patel, de 45 anos, bebendo uma cerveja de uma só vez, espalhando o restante pelo ambiente, batendo na mesa e cantando com os jogadores.

Em meio à celebração, ele pula, vibra e chega a colocar uma medalha de ouro no pescoço.

Outras imagens mostram Patel segurando um telefone, que teria sido usado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para falar com os atletas por meio do FaceTime.

Durante um discurso de quase três minutos, o diretor do FBI abre outra lata de cerveja com a mão esquerda enquanto acompanha a comemoração.

Veja o vídeo:

 

 

A presença de Patel ocorreu durante uma visita oficial à Itália. Segundo informações oficiais, ele estava no país para reuniões com autoridades de segurança italianas e com forças americanas envolvidas na segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Nos Estados Unidos, porém, a participação na festa gerou críticas. Parlamentares e comentaristas questionaram a conduta do chefe da principal agência federal de investigação em um momento considerado sensível para o país. Também houve questionamentos sobre os custos da viagem.

Patel respondeu às críticas em publicação na rede X, afirmando que se sentiu honrado ao ser convidado pelos jogadores para celebrar o que chamou de “momento histórico”.

"Para a mídia tão preocupada. Sim, eu amo os Estados Unidos e fiquei profundamente honrado quando meus amigos, os recém-coroados medalhistas de ouro da Seleção Americana, me convidaram para o vestiário para celebrar este momento histórico com os rapazes", escreveu.

 

 

A seleção dos Estados Unidos venceu o Canadá por 2 a 1 na prorrogação, conquistando sua terceira medalha de ouro olímpica no hóquei no gelo.

