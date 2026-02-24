A- A+

Polêmica Diretor do FBI celebra ouro dos EUA de hóquei no gelo no vestiário bebendo cerveja; veja vídeo Kash Patel canta e participa de ligação de Trump após vitória no hóquei

O diretor do FBI, Kash Patel, comemorou a medalha de ouro da seleção americana de hóquei no gelo dentro do vestiário da equipe — e acabou no centro de uma polêmica.

Vídeos que circularam nas redes mostram Patel, de 45 anos, bebendo uma cerveja de uma só vez, espalhando o restante pelo ambiente, batendo na mesa e cantando com os jogadores.

Em meio à celebração, ele pula, vibra e chega a colocar uma medalha de ouro no pescoço.

Outras imagens mostram Patel segurando um telefone, que teria sido usado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para falar com os atletas por meio do FaceTime.

Durante um discurso de quase três minutos, o diretor do FBI abre outra lata de cerveja com a mão esquerda enquanto acompanha a comemoração.

Fun Fact: You paid over $400,000 for Kash Patel's Olympic vacation pic.twitter.com/2JTPJCxoAZ — Liam Nissan™ (@theliamnissan) February 23, 2026

A presença de Patel ocorreu durante uma visita oficial à Itália. Segundo informações oficiais, ele estava no país para reuniões com autoridades de segurança italianas e com forças americanas envolvidas na segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Nos Estados Unidos, porém, a participação na festa gerou críticas. Parlamentares e comentaristas questionaram a conduta do chefe da principal agência federal de investigação em um momento considerado sensível para o país. Também houve questionamentos sobre os custos da viagem.

Patel respondeu às críticas em publicação na rede X, afirmando que se sentiu honrado ao ser convidado pelos jogadores para celebrar o que chamou de “momento histórico”.

"Para a mídia tão preocupada. Sim, eu amo os Estados Unidos e fiquei profundamente honrado quando meus amigos, os recém-coroados medalhistas de ouro da Seleção Americana, me convidaram para o vestiário para celebrar este momento histórico com os rapazes", escreveu.

For the very concerned media - yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel) February 23, 2026

A seleção dos Estados Unidos venceu o Canadá por 2 a 1 na prorrogação, conquistando sua terceira medalha de ouro olímpica no hóquei no gelo.

