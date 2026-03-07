A- A+

Futebol Diretor do Náutico explica logística para torcedores do Sport irem aos Aflitos na final do Estadual Após dois anos, rubro-negros voltam a acompanhar um Clássico dos Clássicos no estádio alvirrubro

O diretor de operações do Náutico, Felipe Teixeira, explicou como se dará a chegada dos torcedores do Sport nos Aflitos, neste domingo (8), pelo decisivo jogo entre os clubes pela final do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 18h. Os rubro-negros voltam à casa rival depois de dois anos.

"A torcida visitante vai seguir pela Rua Carneiro Vilela, sentido Igreja Episcopal. Quem for ao estádio usando carro por aplicativo, o melhor local para descer é esse, na Igreja Episcopal. Depois, é só seguir pela Rua Manuel de Carvalho com direção ao Estádio dos Aflitos", explicou.

Assim como aconteceu com os alvirrubros que foram à Ilha do Retiro, torcedores de organizadas do Sport irão de ônibus - escoltados pela Polícia Militar - à casa alvirrubra. Os coletivos, porém, vão parar na Avenida Norte, nas proximidades da Carneiro Vilela. De lá, os rubro-negros seguem para a Manuel de Carvalho até chegar nos Aflitos.

Com ingressos esgotados e esquema de segurança definido, serão aproximadamente dois mil rubro-negros no setor visitante da casa alvirrubra. A última vez que o Estádio dos Aflitos recebeu o Clássico dos Clássicos com a presença das duas torcidas foi em fevereiro de 2024, pela primeira fase do Estadual. O Timbu venceu o Leão por 1x0. Naquele mesmo ano, os times decidiram o torneio, mas os confrontos foram realizados com torcida única.

Segurança

Para o duelo decisivo, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) disponibilizou 1.250 homens para fazer a segurança dos torcedores e da população nas principais vias de acesso aos Aflitos. A área interna do estádio terá 190 homens.

Sob o comando do 13° BPM, a área externa contará com a presença de 1.060 policiais. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

O planejamento ainda abordou aspectos operacionais relacionados à logística do evento e à organização do entorno do estádio, com alinhamento técnico para controle de fluxo, plano de mobilidade e execução de protocolos que garantam a realização da partida de maneira segura. Haverá ainda a prevenção de invasões, com ênfase na conscientização por parte de Náutico e Sport para que os torcedores não invadam o gramado, priorizando a segurança operacional e a integridade física de todos.

Veja também