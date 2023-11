A- A+

Futebol Rodolpho Moreira informa que não continuará no Náutico em 2024 Por meio de postagem nas redes sociais, diretor contou que não pretende seguir no Timbu após as eleições presidenciais

Uma das coisas que unia oposição e situação no Náutico, antes das eleições presidenciais do dia 12 de novembro, era a possibilidade de manter o atual diretor de futebol do clube, Rodolpho Moreira, na gestão de 2024. Acontece que o próprio dirigente, em postagem nas redes sociais, deixou claro que não pretende permanecer no Timbu na próxima temporada.

No texto, o dirigente contou que chegou a se reunir com Alexandre Asfora e Bruno Becker, candidatos à presidência do Náutico, mas que o encontro não significou um acerto com algum dos lados para continuar trabalhando no futebol alvirrubro.

“Não estou representando nenhum dos candidatos a presidente nesta eleição do Náutico. Na semana passada estive reunido com o candidato Alexandre Asfora para discutir uma possível continuidade em um mandato do mesmo, e recebi contato de intermediários da chapa de Bruno Becker com quem tenho conversa marcada desde sábado. Às duas chapas, expus que não darei sequência ao trabalho no Náutico em 2024 e me coloquei à disposição para auxiliá-los de outras formas", afirmou.

