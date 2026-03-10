Diretor do Sport mostra convicção com trabalho e elogia Roger Silva

A- A+

Último clube do Trio de Ferro a iniciar o planejamento para 2026, o Sport acabou sendo coroado com a conquista do principal objetivo deste início de temporada: o Campeonato Pernambucano. A taça, no entanto, não faz a diretoria rubro-negra tirar os pés do chão. Pelo contrário. À Folha de Pernambuco, o diretor executivo Ítalo Rodrigues 'minimizou' o estadual vencido para afirmar que sempre houve convicção, por parte da cúpula de futebol, com o trabalho que tem sido feito neste primeiro trimestre.

Por conta do período eleitoral que definiu Matheus Souto Maior como novo presidente, o Sport iniciou a pré-temporada na reta final de dezembro e teve que iniciar o Pernambucano com a equipe sub-20, em meio à montagem do grupo principal. Entre altos e baixos, além das críticas da torcida, o Rubro-negro cresceu na fase decisiva do Estadual e foi campeão com uma boa atuação dentro dos Aflitos, diante do Náutico.

"É a tendência a gente medir a capacidade ou a convicção do trabalho pelo resultado. A gente tem convicção no trabalho pelo que a gente faz no dia a dia. O resultado é um indicador óbvio, com certeza, mas ele não é o único. A gente não pode se pautar só por isso. Já tínhamos convicção que o trabalho estava sendo bem feito e ficamos muito mais felizes pelo título confirmar isso", falou Ítalo.

De acordo com Ítalo, apesar das críticas recebidas por Roger Silva ao longo da campanha, em nenhum momento a diretoria duvidou que o trabalho do treinador pudesse colher frutos. O dirigente mostrou-se incomodado com as cobranças, mas afirmou que o treinador foi escolhido para assumir o comando da equipe por ter ciência de como funciona o Sport.

"Quando a gente escolhe o Roger para vir trabalhar no Sport, a gente queria um cara identificado e que conhecesse o Sport Club do Recife. A partir deste ponto, eu acho que é o principal. Toda essa pressão, toda essa especulação, ela é inerente ao clube", pontuou.

"Chateia? Óbvio. Me incomoda, porque a gente acha injusto, mas a gente sabia que isso ia acontecer com Roger ou com qualquer outro treinador, mas a gente escolheu Roger justamente por ele entender e saber que aqui funciona assim. Então, em nenhum momento a gente pensou em nada a não ser no compromisso de dar respaldo ao trabalho", prosseguiu o dirigente.

Passado o título pernambucano, o Sport volta a campo nesta quinta-feira (12), desta vez pela Copa do Brasil. O Leão vai encarar o Anápolis-GO, em jogo único válido pela terceira fase do torneio nacional. A bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro.

