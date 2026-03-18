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Sport Diretor e técnico do Sport pedem desculpa por queda na Copa do Brasil e isentam Ramon de culpa Ítalo Rodrigues e Roger Silva participaram lado a lado de coletiva de imprensa após derrota do time para o Athletic-MG

Após a primeira derrota do técnico Roger Silva à frente do Sport, que culminou na eliminação da equipe na Copa do Brasil, nesta terça-feira (17), diante do Athletic-MG, o diretor executivo de futebol rubro-negro, ítalo Rodrigues, esteve ao lado do treinador durante entrevista coletiva para pedir desculpas ao torcedor.

Antes mesmo dos questionamentos da imprensa, o dirigente usou o espaço para afirmar que diretoria, comissão técnica e jogadores estão unidos em busca dos objetivos do clube.

"Como eu já tinha alinhado com a assessoria, na nossa primeira derrota eu iria fazer questão de estar aqui para ressaltar o processo e pedir desculpa ao torcedor. Vínhamos e tínhamos um bom caminho para seguir. Como falamos internamente, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Acho importante a gente estar aqui dividindo a responsabilidade e pedindo desculpa ao torcedor", enfatizou Ítalo, que teve o discurso reforçado por Roger.

"Agradeço ao Ítalo por estar aqui comigo. A gente realmente tem tentado fazer um trabalho juntos, todo mundo na mesma página, nas alegrias e nas dificuldades estamos tentando achar um caminho. Quero pedir desculpas ao torcedor, que mais uma vez fez sua parte, veio aqui e nos apoiou, e infelizmente a gente não correspondeu com aquilo que era esperado", falou o treinador.

Ítalo e Roger ainda comentaram a atitude pós-jogo do zagueiro Ramon Menezes. Depois de falhar no gol marcado por Ronaldo Tavares, o defensor pediu a palavra à transmissão da partida para assumir a culpa pela eliminação rubro-negra.

"Trouxemos para cá quem sabe o que é o Sport, quem entende a pressão de jogar no Sport. Quando o Ramon vai lá e dá a cara, a gente fica feliz, mas não concorda, porque quando ganha, ganha todos, e quando perde, perde todos. Neste momento nada vai justificar ou parecer plausível. É preciso pensar nas soluções, nas coisas que podemos fazer e manter este ambiente positivo é primordial. Não podemos deixar entrar dúvidas", salientou o executivo.

"O Ramon é um dos meus líderes, um cara que gosto, trabalhador, não sei se precisava... É dividir o todo, não tem certo ou errado aqui. Queremos dividir os méritos, errar e acertar juntos. É um cara que gostamos, no segundo gol trouxe a culpa, porque era algo que tínhamos mostrado, porque o Ronaldo é veloz. Mas o Ramon é um cara que queremos contar sempre. É abraçar ele amanhã, deve ter que jogar por conta das lesões e será importante no sábado", completou Roger.

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