Entrevista coletiva Diretor critica passividade do Sport e desabafa: "temos que parar de passar vergonha" Enrico Ambrogini participou de entrevista coletiva após mais uma derrota do Leão no Brasileirão

Após a derrota por 3 a 1 para o Vitória neste domingo (23), o diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, desabafou em entrevista coletiva sobre a situação do clube na reta final do Brasileirão.

Enrico criticou a “passividade” dentro do Sport e pontuou que a instituição está “passando vergonha” com a campanha na Série A. O resultado negativo diante da equipe baiana foi a oitava derrota consecutiva do Leão.

“A minha contratação e de quem veio no meio do ano foi para a modernização e profissionalização do clube. Isso não é só contratar jogador. A passividade que a gente demonstrou mais uma vez está muito distante de ser só jogador ou treinador. É o clube inteiro. É o staff inteiro. Eu não posso chegar amanhã e estar todo mundo de risadinha, 'caiu para a Série B está tudo certo'. Isso não pode ser, é inaceitável”, iniciou o diretor geral.

Segundo o profissional que foi contratado no meio deste ano, valores individuais estão acima da instituição.

“Me parece que ninguém está olhando para a instituição. Os valores individuais estão sendo colocados acima da instituição. Está ficando muito distante para os outros clubes. O Sport tem camisa, tem peso, tem história e isso precisa estar identificado em todo mundo que for entrar no CT. É essa renovação que a gente precisa garantir. A gente não pode aceitar a passividade que está sendo feita. Nem que isso custe minha cabeça, mas temos que fazer o negócio mudar", completou.

Na entrevista, Enrico ressaltou que entende as dificuldades de mudanças numa instituição do porte do Sport, mas o momento pede isso com a “vergonha” que o clube está passando.

“A gente está passando vergonha. Chegou o momento de fazer. Temos que parar de passar vergonha. A instituição não pode ser prejudicada da maneira que está sendo. O diagnóstico já foi feito, fizemos mudanças estruturais, de pessoas, mudamos algumas áreas. Tem mudanças programadas de estrutura para dezembro, para deixar mais moderno em linhas com os grandes clubes".

Enrico Ambrogini também detalhou como deve ser o processo de reformulação da equipe para a próxima temporada. Apesar da grande quantidade de jogadores com contrato longo, ele afirmou que nem todos vão ficar no Leão.

"Jogador que tenha contrato mais longo e seja custoso tem que chamar para conversar e saber se tem vontade, primeiro. ‘Sabe o que é uma Série B pelo Sport?’ Depois, saber se a gente também quer e tem que encaixar no novo orçamento. Não é porquê tem contrato que vai fazer parte do elenco no ano que vem”, disse Enrico que destacou as disputas políticas na dificuldade de fechar com um novo treinador.

“E o grande ponto é um treinador, essa é a chave da questão para 2026, que está travado por conta da questão política, que não me compete falar sobre. Mas precisamos definir para saber como vamos montar o elenco", concluiu.



