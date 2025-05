A- A+

Futebol Diretoria do Al-Nassr não joga a toalha por Cristiano Ronaldo: "em contato pela renovação" Diretor esportivo do clube, Fernando Hierro concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira

O diretor esportivo do Al-Nassr, Fernando Hierro, contrariou as expectativas de que anunciaria oficialmente a saída de Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Segundo o dirigente, o clube segue negociando a renovação de contrato com o craque.

"Tenho que ser positivio. Não acredito que Ronaldo deixará o Al-Nassr. De qualquer forma, estamos trabalhando duro em todos os aspectos", disse.

Segundo Hierro, Cristiano tem atraído forte interesse de outras equipes. Seu contrato com o clube vai até o próximo dia 30.

"Vamos trabalhar para renovar o contrato e ele continuar conosco. Há muitos clubes interessados em contratá-lo. Ele é um grande fenômeno da história do futebol e ajudou a liga a crescer. Estamos em contato para renovar e esperamos que continue por aqui", completou o dirigente.

Há três anos no Al-Nassr, Cristiano soma 99 gols e 19 assistências em 111 jogos pelo clube. Aos 40 anos, o centroavante segue buscando o milésimo gol oficial (já marcou 936). Na segunda-feira, após a última rodada da Liga Saudita, ele publicou tuíte em tom de despedida.

