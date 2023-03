A- A+

NOVA CASA Diretoria do Bahia e Luciano Juba, do Sport, firmam pré-contrato Vínculo com clube pernambucano é válido até o dia 31 de agosto de 2023

A partir do dia 1º de setembro deste ano, Luciano Juba, atualmente no Sport, passará a ser o novo jogador do Bahia. O atleta e a diretoria do clube tricolor já firmaram um pré-contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal de notícias GE e confirmada na sequência pela Folha de Pernambuco.

O jogador de 23 anos, natural da cidade de Serra Talhada, vem se destacando dentro da equipe rubro-negra e, até a definição do destino, vinha sendo alvo de disputa no mercado, inclusive internacionalmente.

Além do Bahia, Vasco e Botafogo também haviam demonstrado interesse no atleta. Fora do Brasil, Portugal, Rússia, China e Emirados Árabes também tinham equipes de olho no pernambucano.

O Sport, por sua vez, também buscou concretizar a renovação contratual com Juba. O presidente do Leão, Yuri Romão, inclusive, afirmou que havia feito uma proposta “bem acima do que imaginava ou dispunha”. Porém, sem efeito.

Neste ano, Juba atuou pelo Rubro-negro em 17 oportunidades, tendo sido autor de nove gols e oito assistências.

Veja também

NORDESTÃO Treinador do Santa Cruz elogia "entrega" contra Sport e mira duelo com Fortaleza