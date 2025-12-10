Diretoria do Grêmio encaminha acerto para trazer técnico português Luís Castro

A- A+

O Grêmio está muito próximo de anunciar o seu novo treinador. Após o desligamento de Mano Menezes, a diretoria esperar definir o acerto para contar com o técnico português Luís Castro.

As conversas já foram iniciadas e o retorno do profissional agradou a cúpula gremista. Pontos como a questão salarial estão bem encaminhadas e a diretoria trata de detalhes para sacramentar a negociação.



De acordo com informações do site Ge, após a rodada de negociações inicial, o custo de toda a comissão técnica de Luís Castro deve girar em torno dos R$ 2 milhões.



Em uma semana agitada no clube, repaginou o seu departamento de futebol, os novos dirigentes trabalham também em observar o mercado em busca de reforços pontuais para a temporada 2026.

Novo executivo de futebol do clube, Paulo Pelaipe, no entanto, afirmou que os reforços virão de acordo com o pedido do novo treinador, a fim de respeitar a sua filosofia de trabalho.



"O Grêmio tem uma equipe e uma estrutura. Precisamos de algumas peças e vamos ter a cautela necessária. A primeira meta aqui é definir o nome do novo treinador", comentou.



Com uma campanha sem muito destaque, a equipe gaúcha terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação e garantiu uma vaga na Copa sul-americana. Em 38 jogos, o tricolor do Sul obteve 13 vitórias, dez empates e amargou 15 derrotas.

