Diretoria do Náutico demonstra otimismo em renovação de Diego Matos

A- A+

A diretoria do Náutico espera nos próximos dias anunciar a renovação contratual do lateral-esquerdo Diego Matos. O atleta faz parte dos planos do técnico Allan Aal para 2024 e a oficialização do acerto aguarda apenas um ajuste com relação ao salário do jogador.

"Fizemos uma proposta de renovação pelo mesmo valor que ele já estava ganhando. Entendemos que infelizmente não houve uma valorização geral do elenco, por isso o salário foi mantido. Mas estamos otimistas (no acerto) de resolver isso nos próximos dias", afirmou o diretor de futebol, Thiago Dias.

Diego, de 26 anos, foi titular em boa parte da temporada, perdendo a vaga apenas na reta final, quando fraturou três vértebras da coluna. Ainda assim, regressou nos últimos dois jogos da Série C. Ao todo, na temporada, disputou 34 partidas, com um gol marcado.

A sinalização positiva quanto à situação de Diego não se repete em relação a outros jogadores. "Sobre Rennan (Siqueira, lateral-esquerdo), acredito que não iremos permanecer. Ribamar (atacante) tem uma pendência financeira com a atual gestão e isso ainda precisa ser resolvido. Ele tem outras propostas no mercado e também é mais difícil", informou o diretor.

Rennan, de 28 anos, foi titular no Náutico durante o período de lesão de Diego Matos, jogando tanto como lateral quanto como zagueiro. Ao todo, participou de 13 partidas. Já Ribamar, de 26 anos, chegou na fase final da Série C, marcando dois gols em quatro jogos.

Veja também

Futebol França detém jogador argelino do Nice por post sobre guerra entre Israel e Hamas