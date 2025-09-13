A- A+

Centro de Treinamento Diretoria do Sport nega impacto de má fase do futebol para construção de novo CT O presidente do Leão, Yuri Romão, e seu vice, Raphael Campos, explicaram que o projeto acontece de forma independente ao momento do clube

Com um orçamento previsto em R$ 22 milhões, o Sport apresentou o projeto de expansão do seu Centro de Treinamento, nessa sexta-feira (12).

A divulgação aconteceu no momento em que o clube vive uma péssima fase no futebol, afundado na lanterna da Série A com apenas dez pontos em 20 jogos disputados.

O novo CT do futebol profissional tem previsão de ter a primeira fase entregue em novembro de 2026. No cenário atual, é provável que o Leão esteja na Série B do Campeonato Brasileiro.

O presidente do clube, Yuri Romão, foi questionado se um provável rebaixamento à segunda divisão poderia atrapalhar a evolução do projeto. O mandatário do executivo explicou a situação na entrevista coletiva de apresentação.

"O descenso tem impacto em qualquer equipe do Brasil. Óbvio que no caixa teria um impacto. Os projetos que buscamos tirar do papel, a gente tenta trabalhar de forma isolada. Ou seja, sempre ter uma forma de financiar o projeto independentemente da série que estejamos. Se a gente for fazer um investimento no CT novo, isso em nada tem a ver com a divisão que estejamos. Isso é premissa básica", detalhou Yuri Romão.

Yuri Romão também negou que o projeto de expansão do CT do clube seja uma espécie de "cortina de fumaça" para desviar o foco dos resultados negativos dentro de campo.

"Eu não concordo com a terminologia que seja uma cortina de fumaça. Isso está anunciado desde o ano passado, quando estávamos num momento diferente do que estamos hoje. É uma promessa de campanha. O que a gestão está fazendo, é entregando o que prometeu. O desempenho dentro das quatro linhas, todos nós rubro-negros estamos extremamente chateados, mas não podemos parar porque o time não está bem. Vou deixar o projeto do CT parado? O projeto da reforma da Ilha parado? O projeto da SAF parado? Pelo contrário, agora que eu estou acelerando", ressaltou o presidente rubro-negro.

Yuri Romão, presidente do Sport. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco.

Presente na apresentação do projeto, o vice-presidente do Sport, Raphael Campos, acredita que o torcedor quer ver o clube crescendo, independentemente da fase vivida em campo.

"A gente sabe que boa parte do torcedor, que muitas vezes não é da bolha da rede social, quer ver o clube crescendo. Tanto que a gente tem um quadro de associados ativos no clube que mostra resiliência, porque provavelmente está observando entregas que a gestão está fazendo do ponto de vista administrativo. A gente tem que ser transparente com o torcedor, tem que mostrar os projetos ao torcedor, porque não é o lapso de um ano que pode jogar por água abaixo todas as entregas que estão sendo feitas até aqui", disse.

Raphael Campos, vice-presidente do Sport. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Novo CT do Sport

A nova área destinada ao futebol profissional do Sport ficará em frente ao atual Centro de Treinamento. O espaço já existente vai ser disponibilizado para o futebol feminino e categoria de base.

Dedicado ao futebol masculino, o novo CT do clube terá uma área de 13,9 hectares, com 3.500 m² de área construída.

Agora, o Leão da Ilha contará com um espaço físico de 23 hectares destinado ao futebol, ao somar o CT atual com o novo projeto, cuja previsão de entrega é novembro de 2026.

Veja o que terá no novo CT do Sport:

Terreno

Área total: 13,9 hectares

Área construída: 3.500m²

Infraestrutura

Hotel com 36 quartos;

Academia completo com 306,51m²;

2 campos oficiais;

1 campo para treinamento de força e goleiros;

Refeitório para mais de 100 refeições simultâneas;

Estacionamento para 100 vagas;

Sala de imprensa com rooftop;

Sala de convenções;

Escritórios para staff de futebol;

Centro de referência de saúde e performance;

Área de convivência,

Vestiário;

Lavanderia;

Psicologia;

Co-working para profissionais do clube.

