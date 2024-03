Dirigente comenta sobre reforços e cita motivos para permanência de Allan Aal no Náutico

A- A+

O Náutico está próximo de oficializar os primeiros reforços de olho na reta final da Copa do Nordeste e no início da Série C do Campeonato Brasileiro. Dois deles já estão trabalhando no clube: o volante Souza, ex-Santo André, e o atacante Cléo Silva, que estava no Novorizontino. Os demais nomes que devem ser oficializados em breve no Timbu são os do meia Thiago Lopes, com passagens por Sport e Vitória, além do atacante Gustavo Maia, vindo do Vila Nova.



"Cléo Silva e Souza estão treinando, chegaram agora. Tem pré-contrato assinado, mas passam por um processo de avaliação médica para ver se estão todos aptos. Uma vez estando, vamos oficializá-los", declarou o executivo de futebol do clube, Léo Franco.



O executivo também saiu em defesa do técnico Allan Aal. Criticado por parte da torcida do Náutico mesmo após a classificação à final do Pernambucano, conquistada diante do Retrô, na Arena de Pernambuco, nas penalidades, o comandante não terá uma saída avaliada enquanto, segundo o dirigente, o grupo não estiver com força máxima à disposição.



"A manutenção de Allan passa por uma avaliação do trabalho quando ele tiver todos à disposição. Não temos, por uma infelicidade, como contar com todas as peças do setor ofensivo, por exemplo. No jogo de sábado, tínhamos apenas dois atacantes no banco de reservas e, por uma circunstância do jogo, ele não conseguiu sequer fazer as cinco substituições", apontou.

