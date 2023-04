Dirigente confirma chegadas de Emerson Galego e Fabrício ao Santa Cruz

A- A+

O Santa Cruz já tem dois reforços garantidos para o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Sandro Barbosa, um dos membros do colegiado de futebol do clube, confirmou as contratações de Emerson Galego, que estava no Petrolina, e do volante Fabrício, ex-Sport. A dupla vem por empréstimo até o final da temporada.



Formado nas categorias de base do Sport, Fabrício, de 25 anos, tem passagens por clubes como Oeste, Guarani, Portuguesa, ABC, Figueirense, Cascavel e Caldense, além de jogar na Letônia, no Ventspils.



O período de maior destaque de Fabrício foi em 2017, quando, aos 18 anos, foi alçado ao time profissional do Sport, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Um dos pontos fortes do atleta era a bola parada.





Já Galego, de 25 anos, é o atual artilheiro do Campeonato Pernambucano, ao lado de Luciano Juba, do Sport, ambos com seis gols. O atacante tem passagens por Juazeirense e do Santa Cruz de Natal.



A chegada dos reforços também deve provocar a saída de alguns atletas. Um dos nomes que não deve permanecer no clube é o zagueiro Alemão.

Veja também

Futebol Jean Mangabeira quer Náutico retomando espírito de superação diante do Cruzeiro