Dirigente da Federação Inglesa aponta desafios na Copa: 'É muito difícil vencer fora da Europa'

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A pouco mais de uma semana da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, o diretor-presidente da Federação Inglesa (FA), Mark Bullingham, destacou os desafios que a seleção terá pela frente no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.



Em entrevista ao podcast Performance People, o dirigente lembrou o histórico das seleções europeias em Mundiais realizados fora do continente e ressaltou fatores como clima, altitude e logística como obstáculos importantes para os ingleses.



"Se você olhar as estatísticas, apenas duas vezes na história uma seleção europeia venceu uma Copa do Mundo fora da Europa. Há um motivo para isso: é muito difícil vencer no calor, na altitude e na umidade. Outros países lidam melhor com isso porque cresceram acostumados com essas condições", afirmou.

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Bullingham também chamou atenção para o desgaste das longas viagens durante a competição. Segundo ele, a preparação para um torneio com dimensões continentais exige um planejamento detalhado.



"A equipe chegou no dia 1º de junho. Se chegarmos à final, voltaremos apenas em 20 de julho. Há muito tempo envolvido. São 18 voos domésticos, cerca de 6.500 milhas percorridas e muitos hotéis diferentes ao longo do caminho", explicou.



A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo e disputará todos os seus jogos da primeira fase nos Estados Unidos. A estreia será diante da Croácia, em Dallas. Depois, a equipe encara Gana, em Boston, e fecha a fase de grupos contra o Panamá, em Nova Jersey.



Antes do início do Mundial, os ingleses ainda terão dois amistosos de preparação. No sábado, às 17h, enfrentam a Nova Zelândia.

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