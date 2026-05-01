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copa do mundo Dirigente da Fifa diz que ingressos caros na Copa do Mundo são "realidade de mercado" Organização de torcedores Football Supporters Europe classificou estrutura de preços da edição deste ano como 'extorsiva' e uma 'traição monumental'

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que vai reavaliar sua estratégia de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2030, após a indignação provocada pelos altos preços das entradas para os jogos do mundial de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



O secretário-geral da entidade máxima do futebol, Mattias Grafstrom, disse aos repórteres que os altos preços dos ingressos para o torneio deste ano refletem "a realidade de mercado na América do Norte".

"Sempre compreenderei os torcedores e seus pontos de vista, mas acredito que há uma faixa de preços de ingressos bastante ampla: alguns são baratos, outros são mais caros", observou ele ao final do Congresso da Fifa em Vancouver, no Canadá.



"Mas, é claro, como vocês sabem, nós ouvimos, levamos os comentários em consideração e, naturalmente, como acontece em toda Copa do Mundo, revisaremos o processo e veremos como abordá-lo para a próxima edição", acrescentou.

A Fifa tem enfrentado duras críticas devido ao aumento exorbitante nos preços dos ingressos para a Copa deste ano. A organização de torcedores Football Supporters Europe (FSE) classificou a estrutura de preços como "extorsiva" e uma "traição monumental" aos torcedores.





No mês passado, a FSE apresentou uma denúncia à Comissão Europeia contra a Fifa em razão dos "preços excessivos dos ingressos" para o principal torneio de futebol do mundo. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, insiste que os preços dos ingressos são simplesmente uma consequência da enorme demanda.

"Nos Estados Unidos, em particular, existe algo chamado precificação dinâmica, o que significa que os preços subirão ou cairão", dependendo da partida, disse Infantino.

A própria plataforma de revenda da Fifa listou, nesta semana, quatro ingressos disponíveis para a final da Copa do Mundo, que será disputada em 19 de julho no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, ao preço de dois milhões de dólares cada (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual), segundo relatos.

Outras plataformas de revenda listam rotineiramente ingressos para a final custando dezenas de milhares de dólares. Grafstrom observou que as receitas da Copa do Mundo, que, estima-se, gerarão até 13 bilhões de dólares (cerca de R$ 64,7 bilhões) serão reinvestidas no futebol.

"O legado é também aquilo que seremos capazes de fazer com o dinheiro que ela gera", disse o executivo, ao ser questionado se os preços dos ingressos impactariam o legado da Copa do Mundo, cujo jogo de abertura será no dia 11 de junho.

O torneio de 2030 será sediado principalmente por Espanha, Portugal e Marrocos, com as partidas da rodada de abertura sendo disputadas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

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