Confusão Dirigente do Corinthians, Alessandro Nunes, tenta invadir sala do VAR em partida contra o Grêmio As críticas alvinegras ao árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima foi pela não marcação de um pênalti

A vitória do Corinthians diante do Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre, teve como destaque uma confusão envolvendo o dirigente alvinegro Alessandro Nunes, que tentou invadir com outros funcionários do clube a sala do VAR no intervalo da partida. Veja o vídeo:





Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, tentou invadir a sala do VAR na Arena do Grêmio.



Entenda a situação

Nos primeiros minutos da partida, o lateral-esquerdo Matheus Bidu saiu cara a cara com o goleiro gremista e sofreu uma carga por trás. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima deixou o jogo seguir. Na sequência do lance, o zagueiro corinthiano Bruno Méndez deu uma entrada forte e foi expulso após revisão do VAR. O árbitro de vídeo, no entanto, não chamou para a revisão do possível pênalti o que revoltou os corinthianos.

Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula da partida a tentativa de invasão, além de xingamentos proferidos pelo presidente do Corinthians, Diulio Monteiro.

"Informo que na saída da equipe de arbitragem do campo de jogo, após término do primeiro tempo, fomos abordados por diretores do Corinthians na zona mista, vindo em nossa direção de forma grosseira e ostensiva, sendo contidos por policiais. Dentre eles foi possível identificar o presidente Duilio Monteiro Alves, e o gerente de futebol Alessandro Mori Nunes. O gerente citado proferiu de forma grosseira e ofensiva as seguintes palavras: “Vagabundo, você é safado, tendencioso, seu ladrão”. Em seguida o presidente acima citado foi até a entrada do vestiário da equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras: "Seu vagabundo, ladrão". Informo ainda que o mesmo não conseguiu o acesso ao vestiário da arbitragem devido a intervenção da polícia", iniciou Rodrigo José Pereira de Lima "Fui informado pelo delegado da partida, senhor Marcos Roberto Caduri de Almeida, que o gerente de futebol Alessandro Mori Nunes se dirigiu até a porta da sala em que se encontravam os equipamentos VAR, em uma tentativa de invasão, entrando em confronto com os seguranças que estavam na porta da sala", concluiu.

Ao término da partida, Alessandro Nunes comentou sobre a tentativa de invasão da sala do VAR.

"Minha forma de protestar foi pelo absurdo do árbitro do VAR não auxiliar o árbitro de campo. Foi claramente pênalti. Até quando a gente vai continuar vendo esses erros absurdos? Como foi o pênalti contra o Grêmio lá na Neo Química Arena. Estamos falando de fatos e episódios que uns favoreceram e outros não. Esperamos uma igualdade. É o campeonato mais difícil, mas é o mais vergonhoso se tratando de arbitragem. Passam os anos, trocam os chefes de arbitragem, mas estamos vendo os mesmos erros. Até quando vai isso? Não me isento do que fiz. Eu errei e meu comportamento foi inadequado. Mas mais inadequado e lamentável é o árbitro de vídeo ficar na frente do monitor, vendo diversas vezes um fato que ocorreu e não auxiliar o árbitro de campo. Isso é um absurdo. Nós estamos em uma zona desconfortável, e lances decisivos implicam diretamente em resultados. A gente só quer igualdade. A tecnologia veio para ajudar, mas não estão usando para ajudar", disse.



