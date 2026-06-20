Dirigente do Flamengo critica convocação de Neymar para a Copa e questiona ausência de Pedro
"Não entendo como um jogador que tem dois jogos nos últimos meses é convocado, e o Pedro, que tem 15, não", declarou José Boto
Com a Copa do Mundo dominando o cenário esportivo neste período, o dirigente do Flamengo, José Boto, também resolveu falar sobre o assunto. Em entrevista ao Canal 11, o diretor português criticou a convocação do atacante Neymar e questionou a ausência do centroavante rubro-negro Pedro.
"Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols, não é convocado", afirmou o profissional que é responsável pelo futebol do clube carioca.
Em fase final de recuperação de um edema na panturrilha direita, o camisa 10 da equipe nacional tem previsão para, enfim, estrear neste Mundial na partida contra a Escócia, a última desta fase de grupos do Mundial.
Após empatar na estreia contra o Marrocos, quando foi muito criticada, a equipe treinada por Ancelotti deu sinais de reação na noite desta sexta-feira ao derrotar o Haiti pelo placar de 3 a 0, gols de Matheus (duas vezes) e Vini Jr.
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Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro tem dez gols no Nacional, um a menos que Viveros, do Athletico-PR, que aparece como goleador máximo da competição. Embora estivesse cotado para integrar a lista final de Ancelotti na Copa do Mundo, o camisa 9 rubro-negro acabou ficando de fora da convocação.
Na relação dos 26 nomes, o treinador italiano optou pelos nomes de Neymar (Santos), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth), Gabriel Maretinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona) e Vini Jr. (Real Madrid).