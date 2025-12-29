A- A+

Futebol Dirigente do Sport explica saída de César e diz ter novo auxiliar "apalavrado" para 2026 Italo Rodrigues também evitou fazer promessas de títulos ou acesso, mas indicou que Leão terá "time aguerrido"

Novo executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues explicou a decisão do clube em desligar o auxiliar técnico César Lucena. De acordo com o dirigente, o Leão já está apalavrado com outro profissional para exercer a função na comissão técnica, encabeçada pelo técnico Roger Silva.



Saída

“Tenho o máximo de respeito pelo César. Independente dos números recentes não terem sido bons, não significa que o Sport não deve ter gratidão ou respeito. Desde o período como atleta, ele merece respeito. Fiz questão de diferenciar o desligamento dele porque foi uma decisão mais institucional do que profissional. Acho que ele precisa respirar novos ares e fui a favor da saída dele para evitar até a exposição de um profissional que tem uma história bonita no clube”, afirmou.

“Já tenho um profissional apalavrado de boca. O perfil é sempre de alguém que conheça atletas que tenham consciência do que é o Sport. Se tudo der certo, ainda hoje passamos essa informação”, completou.



Objetivos

Sobre as metas para 2026, o executivo preferiu adotar tom cauteloso, reforçando a importância da torcida no próximo ano.

“O que faz o Sport grande não é a gente, mas sim a história, a camisa e a torcida. Se eu disser que não vamos entrar em todos os campeonatos para disputar título, eu estaria mentindo porque o clube não comporta menos do que isso. Mas vamos guerrear com as nossas armas. Não prometo acesso ou título, mas prometo que teremos um time guerreiro em campo. Talvez isso não seja suficiente, mas aí contamos com aquilo que não pagamos: o torcedor. Ele é primordial para tudo isso funcionar. Precisamos que eles entendam o momento do clube, acreditem no trabalho para a gente fazer muito mais com muito menos neste ano”, frisou.

