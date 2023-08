Dirigente é acusada de abuso, nepotismo e difamação após atleta fazer pior tempo nos 100m rasos

O ministro dos Esportes da Somália acusou a líder nacional do atletismo de ridicularizar o país depois de escalar um representante da Somália "nem atleta nem corredora" que ficou muito atrás das concorrentes nos 100 metros rasos dos Jogos Universitários, na terça-feira (1°).

Em um vídeo que viralizou na internet, a jovem, usando véu e calça e identificada pelo ministério como Nasra Abukar Ali, cruzou a linha de chegada mais de 10 segundos depois da vencedora, gerando piadas e indignação entre os somalis nas redes sociais.

A representante somali "não é atleta nem corredora" e não existe de fato nenhuma "federação desportiva universitária somali registrada", escreveu o ministro da Juventude e Desportos, Mohamed Barre Mohamud, numa carta datada desta quarta-feira e dirigida ao comité olímpico somali nacional.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL