Um dirigível contratado pela equipe do São Paulo caiu durante uma ação no início da tarde desta quarta-feira (25).

O incidente aconteceu no bairro de Osasco, que fica na região da grande São Paulo, e deixou uma pessoa, que estava na cabine, com ferimentos leves.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento que o dirigível caiu em cima de casas.

Veja o vídeo:

Momento exato da queda do dirigível do São Paulo #SPFC



[image or embed]