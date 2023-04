A- A+

Uma briga que terminou em tiroteio na saída do clássico entre Flamengo e Fluminense, na noite deste sábado, deixou um morto e um ferido. O ocorrido foi na rua Isidro de Figueiredo, perto do Maracanã.

A confusão aconteceu entre dois torcedores na saída do estádio, em trecho de movimentação de torcedores do Fluminense. O ferido foi encaminhado ao Hospital Badim, na Tijuca. O morto seria um homem de 40 anos, segundo os Bombeiros.

Segundo informações prestadas no local, o autor dos disparos foi encaminhado à 18ª Delegacia Policial, na Praça da Bandeira.

A organização do Maracanã tomou conhecimento do episódio e esclareceu que ele aconteceu nas imediações do estádio, após a partida, e que não houve ocorrências no interior.

A operação do jogo cabia ao Flamengo, que também ficou sabendo do ocorrido, mas deixou a cargo da Polícia Militar, que é responsável pelo patrulhamento nas imediações do Maracanã.

O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios não foi encontrado para mais esclarecimentos em relação a saída dos torcedores depois do jogo entre Flamengo e Fluminense.

