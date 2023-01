A- A+

Futebol Dispensado do Santa Cruz, Hugo Cabral é anunciado pelo Londrina Atacante deixou o Tricolor após ato de indisciplina em jogo contra o Vitória, pela Copa do Nordeste

O Londrina anunciou nesta terça (31) a contratação do atacante Hugo Cabral. O jogador estava até a semana passada no Santa Cruz, antes de ser desligado pelo clube por conta de um ato de indisciplina na partida contra o Vitória, pela Copa do Nordeste.

Contratado pelo Santa Cruz no ano passado, Hugo Cabral, de 34 anos, disputou 11 jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro, marcando sete gols. Neste ano, balançou as redes uma única vez em seis compromissos, sendo três pela Copa do Nordeste (dois na pré e uma na fase de grupos) e outros três no Campeonato Pernambucano.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo Hugo começou quando ele se recusou a ser substituído pelo técnico Ranielle Ribeiro durante a partida contra o Vitória. O jogador só deixou o campo alguns minutos depois, após o Leão abrir o placar. Ele saiu para a entrada de Marcelinho. Nos acréscimos, Yan marcou para a Cobra Coral e empatou o duelo em 1x1.

Após o jogo com os baianos, o treinador sequer concedeu entrevista coletiva, dando indícios da insatisfação com o episódio. Na reapresentação do elenco, na última segunda (23), a diretoria pediu ao atleta para não participar da atividade. Nesta terça (24), uma reunião foi marcada para comunicar a dispensa do jogador.

