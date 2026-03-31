Dispensado pelos Bulls, Jaden Ivey critica estrelas da NBA e minimiza carreira após polêmica

A- A+

O armador Jaden Ivey voltou a se manifestar após ser dispensado pelo Chicago Bulls em meio a comentários homofóbicos. Em um vídeo de 34 minutos publicado nas redes sociais, o jogador questionou a decisão da franquia, criticou nomes históricos da liga e afirmou que o basquete deixou de ser prioridade em sua vida.

Ivey contestou o argumento do clube de que sua conduta seria prejudicial ao ambiente da equipe, alegando que sequer vinha participando da rotina do time por estar em reabilitação. No desabafo, direcionou críticas ao astro Stephen Curry e citou ainda LeBron James e Michael Jordan, relativizando as conquistas dos jogadores e afirmando que títulos não teriam relevância “no dia do juízo final”.

O jogador também abordou aspectos pessoais e disse ter passado por uma transformação religiosa desde que chegou à NBA, em 2022, como quinta escolha do draft. Segundo ele, antes disso vivia uma rotina marcada por excessos e vícios, e afirmou que hoje sua fé ocupa um papel central.

— Antes de me converter ao Senhor Jesus Cristo, a NBA era tudo para mim. Eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia Jesus. Quando cheguei à NBA, eu era um falso, viciado em pornografia e costumava beber até cair. Era tudo o que eu conhecia.

Aos 24 anos, Ivey indicou que não descarta um retorno ao basquete, mas afirmou estar preparado para seguir outro caminho caso não receba nova oportunidade. O episódio amplia a repercussão do caso, que mistura questões disciplinares, declarações controversas e o futuro de um atleta que era visto como promessa recente da liga.

Veja também