Futebol Disputa de pênaltis entre Náutico e Salgueiro foi a mais longa do Brasil, mas recorde é da Namíbia Após 34 penalidades, Timbu foi eliminado pelo Carcará nas quartas de final do Campeonato Pernambucano

A partida entre Náutico e Salgueiro entrou para história. Após o 1x1 no tempo normal, Timbu e Carcará definiram a vaga nas semifinais do Campeonato Pernambucano nas penalidades. Foram 34 cobranças ao todo, com os sertanejos vencendo por 14x13. Disputa que foi a mais longa do Brasil, mas não bateu o recorde mundial.

O recorde da maior disputa de pênaltis na história do futebol foi na Copa da Namíbia, em 2005. O KK Palace venceu o Civics por 17x16 depois de 48 cobranças. Há, porém, outros dois embates que registraram mais batidas, mas não são reconhecidos oficialmente.

Na Coreia do Sul, Yongin Taesung e Cheongju Daesung, pelas quartas de final do Campeonato Nacional de Educação Secundária, cobraram 62 penalidades, com Taesung ganhando por 29x28. Já em 2016, em torneio válido pela quinta divisão da República Tcheca, o SK Batov 1930 derrotou o FC Frystak por 22x21 após 52 pênaltis.

No Brasil, a maior disputa até então tinha ocorrido na primeira fase do Troféu do Interior de 2021. Após 30 penalidades, a Ponte Preta venceu o Botafogo/SP por 14x13. Recentemente, houve 24 cobranças na final da Supercopa do Brasil, entre Atlético/MG e Flamengo. Os mineiros ganharam por 8x7.

