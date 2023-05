A- A+

Copa Feminina de Tênis Disputada no Recife, Copa Feminina de Tênis tem mais brasileiras classificadas à chave principal O evento acontece no Recife Tênis Clube até o próximo domingo (28), com entrada gratuita para o público

As rodadas qualificatórias da etapa pernambucana do Ano III – Copa Feminina de Tênis, que faz parte do circuito ITF World Tennis Tour, segue a todo vapor nas quadras do Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira. Nove brasileiras disputaram partidas na manhã desta terça-feira (23).

A Copa Feminina de Tênis acontece até o próximo domingo (28), com a entrada gratuita para o público. As partidas acontecem entre 9h e 19h até a sexta-feira (26). No final de semana, há apenas disputas pela manhã.

Renato Braga, proprietário do Recife Tênis Clube, agradeceu a oportunidade de receber um torneio de nível mundial e valorizou a participação feminina.

"Um evento de nível mundial representa para qualquer cidade, estado, quanto mais para o nosso clube. A gente está muito agradecido e a competição tem muito a ver com a sinergia do clube com o público feminino, que está consumindo tênis", afirmou Renato.

Renato Braga, proprietário do Recife Tênis Clube. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Resultados do dia:

As primeiras partidas começaram às 10h30. Três brasileiras enfretaram estrageiras. A mineira Bianca Bernardes, de 17 anos, derrotou a uruguaia Juliana Rodriguez e garantiu a vaga na chave principal.

Alice Ghiraldi, 14 anos, foi derrotada pela mexicana Amanda Elkin e Giovanna Ferreira, 17 anos, perdeu para a chilena Alessandra Caceres. As outras três partidas classificatórias foram disputadas entre atletas brasileiras.

Após a partida, Bianca comentou sobre a vitória e o seu desempenho contra a uruguaia.

"Eu sabia que ia ser um jogo duro, mas eu entrei confiante. Já tinha enfrentado ela uma vez e vencido. Foi muito difícil, cada uma ganhou um set. Estou muito feliz com meu jogo e orgulhosa de mim, ter a oportunidade de jogar a chave principal é muito satisfatório", disse a atleta.

Alessandra Caceres (CHI) x Giovanna Ferreira (BRA) (1-6/ 6-2/ 10-7)

Bianca Bernardes (BRA) x Juliana Rodriguez (URU) (4-6/ 6-3/ 10-4)

Amanda Elkin (MEX) x Alice Ghiraldi (BRA) (6-0/ 6-1)

Julia Bortoluzzi (BRA) x Beatriz Guerra (BRA) (0-6/ 0-6)

Marina Adati (BRA) x Paola Dalmonico (BRA) (4-6/ 2-6)

*Em negrito as classificadas para a chave principal

Pernambucana estreia às 18h

Única representante de Pernambuco na competição, Cecília Costa estreia nesta terça-feira (23), a partir das 18h. A adversária será a argentina Martina Roldan. A partida já é válida pela chave principal.

A jovem de 17 anos treina em São Paulo desde 2021 e vai competir pela primeira de forma profissional na sua cidade natal. Ela contará com o apoio de familiares e amigos.

"Eu estou acostumada a jogar contra atletas de outros países, mas não em nível profissional. Esse é o sexto torneio profissional que eu vou jogar na carreira. Ainda é algo novo para mim e espero aproveitar ao máximo essa experiência e ficar mais madura", comentou sobre o primeiro desafio.

Outras brasileiras na chave principal: Júlia Konishi, Geórgia Gulin, Catarina Melleiro, Maria Luísa Oliveira, Maria Carolina Turchetto e Helena Bueno.

As partidas da chave principal têm início a partir das 13h30.

Mais informações sobre os jogos:

