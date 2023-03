A- A+

Entrevista Diversidade e inclusão no esporte são temas de entrevista com Joanna Maranhão, no "Reflexões" Ex-nadadora pernambucana é a entrevistada desta terça (28) da programa dos canais ESPN, em série sobre personalidades do esporte nacional

A ex-nadadora pernambucana Joanna Maranhão será a entrevistada desta terça do quadro “Reflexões”, dos canais ESPN e com exibição também do streaming Star +. Nesta terça (28), às 21h30, a medalhista em quatro Jogos Pan-Americanos debaterá temas envolvendo diversidade, equidade e inclusão no esporte.



Presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, Joanna Maranhão também dá nome a uma lei de combate à pedofilia e é militante contra a violência sexual no esporte. A pernambucana conversará com Ivana Negrão, comentarista do SportsCenter e Mina de Passe.

A série terá novos episódios ao longo de 2023, sempre focando em temas considerados “tabus” no meio esportivo e que se estendem a outras esferas da sociedade. Ainda neste ano, ‘Reflexões’ debaterá temáticas que envolvem saúde mental, câncer e cotas.

