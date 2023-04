Dívidas de Vampeta com pensão e escola das filhas passam dos R$ 800 mil

A- A+

Campeão com a seleção brasileira em 2002, longe dos gramados Vampeta está envolvido em processos judiciais relacionados a suas filhas, que hoje tem 21 e 19 anos. No total, o ex-jogador deve cerca de R$ 847 mil à justiça, e a Justiça de São Paulo determinou a penhora de bens — como a medalha do pentacampeonato, além de ações de sua empresa — caso não pague as dívidas.

Vampeta e a ex-esposa, Roberto Soares, foram acionados judicialmente pela escola em que as filhas estudavam em 2013, que exige o pagamento da mensalidade das jovens. O valor, que há 10 anos era de R$ 214,8 mil, o que corrigido em valores atuais chega a R$ 300 mil. Ele precisa apresentar à justiça um inventário de seus bens até o dia 29 de abril, sob risco de pagamento de multa.

Outra ação foi movida pelas filhas do ex-atleta, e o valor já está em R$ 547 mil. A informação foi dada pela advogada das jovens, Eva Petrella, que explicou que Vampeta não deixa seu patrimônio em conta, de modo a impossibilitar a quitação da dívida. Assim, a penhora de bens foi a solução encontrada para o pagamento dos valores devidos.



— Vamos pedir a penhora das cotas da empresa dele e elas vão ficar responsáveis pela administração destas empresas — relatou a advogada ao Extra.

