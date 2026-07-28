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FUTEBOL Dívidas, polêmicas no vestiário e extracampo: como está a relação de Neymar com o Santos? Neymar voltou a vestir as cores do Santos no sábado (25), após mais de dois meses sem atuar pela equipe

Neymar voltou a vestir as cores do Santos no sábado, após mais de dois meses sem atuar pela equipe devido a uma lesão na panturrilha direita e da participação na Copa do Mundo.



O camisa 10 atuou durante os 90 minutos e marcou os dois gols do empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do retorno balançando as redes, o capitão segue sendo notícia também fora de campo e nos bastidores do clube.





Após o jogo contra o lanterna, o portal ge publicou que o atacante teria entrado em atrito com o elenco alvinegro ainda no vestiário, principalmente por cobranças aos jogadores mais jovens, os alvos teriam sido o meia Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias, autor de um gol contra na partida.



Na sequência, o próprio Neymar tratou sobre o assunto em uma publicação nas redes sociais.



"Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre eu ter cobrado os jovens dentro do vestiário. É totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta. Pode perguntar para quem quiser: foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas (Veríssimo), Arão, Gabi (Gabigol), todos falaram ali", disse Neymar. "A gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens. Isso eu não vou aceitar, essas mentiras", concluiu.

Neymar postou um story desmentindo as notícias de que teria cobrado os jogadores mais jovens e xingado eles. pic.twitter.com/vZTz3s6RXq — PES MIL GRAU (@Pesgrau) July 26, 2026



Essa não é a primeira vez que o nome do astro circula envolvendo problemas com meninos da base. No dia 3 de maio, semanas antes de disputar o Mundial pela seleção brasileira, Neymar e Robinho Jr. se estranharam durante um treinamento. Após levar um drible do atacante de 18 anos, o experiente jogador reagiu de forma ríspida, empurrando e derrubando o companheiro.

Robinho Jr. e Neymar juntos em treino. Foto: Raul Baretta/ Santos FC



Como o Estadão revelou em apuração de bastidores, o camisa 10 pediu desculpas logo após o incidente e também ligou para a família do jovem para se desculpar. No dia seguinte, se retratou perante o elenco.



Na mesma semana, pediu perdão publicamente. O capitão reconheceu o excesso na atitude, mas lamentou o fato de a situação ter vazado para fora do ambiente interno.



Neymar e Robinho Jr. juntos após partida do Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC



IRRITAÇÃO E SUSPENSÃO

Ainda na partida contra os catarinenses, Neymar demonstrou muita irritação com a arbitragem e com as faltas sofridas.



O camisa 10 passou boa parte do duelo reclamando com o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho e acabou advertido com cartão amarelo na segunda etapa.



Com isso, o principal líder técnico da equipe, que estava pendurado, está suspenso para o confronto diante do Athletico-PR, também na Vila Belmiro, no dia 9 de agosto.



Neymar, jogador do Santos. Foto: Nelson Almeida / AFP



O momento do Santos no Brasileirão é delicado. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.



Neymar, por sua vez, soma oito bolas na rede e distribuiu quatro passes para gol em 16 partidas pela equipe em 2026.



POLÊMICA NA REAPRESENTAÇÃO

Outra polêmica surgiu no domingo, durante a reapresentação após o empate, quando Neymar teria deixado o CT Rei Pelé sem autorização e não participado do treinamento. O clube, porém, desmentiu a informação e afirmou que o atacante cumpriu o cronograma previsto.



Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no sábado participaram de um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco realizou atividades técnicas e táticas.



O Santos volta a campo nesta terça-feira, na Vila Belmiro, às 21h30, para o segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central de Venezuela (UCV).



No duelo de ida, a equipe venceu por 4 a 1. Neymar e outros jogadores devem ser poupados pelo técnico Cuca. Em caso de classificação, o time paulista enfrentará o Macará, do Equador, nas oitavas de final.



PARTICIPAÇÃO EM UM TORNEIO DE PÔQUER

Essas não são as únicas polêmicas envolvendo o craque na última semana. Preservado, o atacante não atuou na goleada por 4 a 1 sobre o UCV, na terça-feira, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, em Valencia, na Venezuela.



Enquanto os companheiros estavam em campo, Neymar participou de um torneio de pôquer em São Paulo. O mesmo ocorreu na quarta-feira, quando o jogador estava de folga.

Neymar em torneio de Pôquer no mesmo dia do jogo do Santos pela Sul-Americana. Foto: Divulgação/@bsopoficial





A presença no evento também gerou críticas da opinião pública. Diante da repercussão, o ídolo santista voltou a usar as redes sociais para se defender. Neymar afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira antes de aproveitar o período de descanso.



"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga", disse. Na sequência, voltou a reclamar das críticas recebidas. "Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", completou.



Neymar responde a mídia sobre as críticas ao Poker! Jogador postou um story antes do treino e ironizou:



"Posso treinar também ou vocês vão ficar cornetando? Vão cuidar da sua vida!"



️Instagram/neymarjr pic.twitter.com/aQpz59O6Aw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 23, 2026



A questão envolvendo o pôquer voltou a ser pauta no sábado. Ao marcar seu primeiro gol na partida, Neymar comemorou fazendo alusão ao jogo de cartas, em provocação aos críticos.



DÍVIDA ENTRE SANTOS E NEYMAR

Neymar tem contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2026. O camisa 10 retornou ao clube no início de 2025, assinando inicialmente um vínculo válido até o meio da temporada.



Posteriormente, o contrato foi renovado até o fim de 2025 e, para 2026, as partes firmaram um novo acordo, desta vez válido por toda a temporada.



Diante de toda a operação e algumas renegociações, criou-se um débito do clube para com o atacante e sua empresa a NR Sports.

Neymar atuando pelo Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC



O Santos admite uma dívida de R$ 90 milhões em direitos de imagem. Recentemente, foi pago um valor de R$ 11 milhões que estavam dentro da programação financeira.



Durante as negociações, a diretoria comandada por Marcelo Teixeira colocou o CT Meninos da Vila, centro de treinamento das categorias de base do Santos, como garantia para viabilizar o acordo.



STATUS DA PARCERIA COM A NR?

Apesar de todo o entorno, o Estadão apurou que a parceria entre Santos e NR Sports segue prestigiada pelo clube nos bastidores.



A equipe conta com a permanência de Neymar até o fim do contrato e mantém um planejamento conjunto com a empresa para a recuperação do patrimônio, aproveitando a expertise da NR. Inclusive, Teixeira, Neymar Pai e o diretor Alexandre Mattos estiveram juntos nesta segunda-feira.



Até o momento, o acordo já resultou na modernização do CT Rei Pelé. As obras, entregues em junho do ano passado, deram ao espaço uma nova estrutura voltada às categorias de base e ao futebol feminino.

Vila Belmiro, estádio do Santos. Foto: Reprodução / Santos FC



A reforma do vestiário principal da Vila Belmiro e a construção de uma nova academia também fizeram parte do projeto.



Além disso, o Santos tem um projeto para a construção de um novo centro de treinamento em Praia Grande, na Baixada Santista, anunciado em 2025. O "CT Vila Praia Grande" terá uma área total de 90 mil m² e, assim como a modernização do CT Rei Pelé, será realizado sem custos para o clube.

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