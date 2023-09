A- A+

Melhor do Mundo Com apenas três brasileiros, confira a lista dos concorrentes da Bola de Ouro 2023 Vinicius Júnior e Debinha são os únicos brasileiros disputando os prêmios principais da noite

Nesta quarta-feira (6), a revista France Football divulgou os nomes dos jogadores que disputarão o título de Bola de Ouro de 2023. Vinícius Júnior entre os homens e Debinha entre as mulheres, são os representantes brasileiros nas duas principais categorias do prêmio. Também serão condecorados o melhor goleiro, melhor atleta abaixo dos 21 anos e o artilheiro da temporada. A cerimônia de entrega acontece no dia 30 de outubro.

Único jogador brasileiro presente na lista dos 30 melhores do mundo nas duas últimas temporadas, Vinícius Júnior representa o País que já teve Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká como vencedores. Mesmo com o título do Real Madrid na Liga dos Campeões de 2022, com gol do brasileiro na final, Vinícius ficou apenas na oitava colocação na edição anterior. Neymar, principal nome do futebol nacional dos últimos 10 anos não apareceu na lista.

Cinco vezes vencedor do prêmio de Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo está fora da disputa depois de 19 anos. Por outro lado, Messi, que foi ausência na temporada passada, volta a figurar entre os 30 melhores, depois de comandar a seleção argentina ao título mundial no Catar. Atual melhor do mundo, Benzema, que recentemente trocou o Real Madrid pelo futebol árabe, ainda aparece na lista, mas sem status anterior.

Entre os favoritos, Haaland, artilheiro do Manchester City e um dos responsáveis diretos pela tríplice coroa do clube inglês, aparece como um nome forte. O norueguês recentemente foi eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra. Vice-campeão mundial com a França, Mbappé surge como um candidato que pode furar a fila.

Gvardiol (Croácia/RB Leipzig/Manchester City)

Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Benzema (França/Real Madrid/Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Salah (Egito/Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)

Barella (Itália/Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Haaland (Noruega/Manchester City)

Gündogan (Alemanha/Manchester City/Barcelona)

Odegaard (Noruega/Arsenal)

Bono (Marrocos/Sevilla/Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina/Manchester City)

Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid)

Rodri (Espanha/Manchester City)

Griezmann (França/Atlético de Madrid)

Messi (Argentina/PSG/Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milão)

Lewandowski (Polônia/Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul/Napoli/Bayern de Munique)

Modric (Croácia/Real Madrid)

Mbappé (França/PSG)

Osimhen (Nigéria/Napoli)

Kane (Inglaterra/Tottenham/Bayern de Munique)

Pelo feminino, Debinha é a única brasileira na concorrência pela Bola de Ouro. A Brasileira já havia aparecido no The Best, premiação própria da FIFA em 2022. Alexia Putellas, atual bicampeã do prêmio, teve uma última temporada muito marcada por lesões e não figura na lista. Já sua compatriota, Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora da última Copa do Mundo e também campeã espanhola e da Champions League pelo Barcelona, é a favorita a conquistar o título.

Kadidiatou Diani (França/PSG/Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha/Levante)

Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia/Barcelona)

Olga Carmona (Espanha/Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra/Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia/PSG/Arsenal)

Hayley Raso (Austrália/Manchester City/Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos/Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra/Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai/Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha/Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda/Twente/Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

Debinha (Brasil/North Carolina Courage/Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha/Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia/Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega/Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha/Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha/Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão/Manchester City)

Jill Roord (Holanda/Wolfsburg/Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda/Arsenal)

Wendie Renard (França/Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria/Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Mapi León (Espanha/Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

Pelo Prêmio Yashin, dado ao melhor goleiro, Ederson, do Manchester City e da Seleção, está na listagem e deve ter como principais concorrentes o argentino Emiliano Martínez, campeão mundial, e Onana, que levou a Inter de Milão a última final de Champions. Uma ausência sentida é a de Alisson, arqueiro do Liverpool e também da Seleção Brasileira.

A revista também tem o Prêmio Kopa, que premia o melhor jogador abaixo dos 21 anos. Pedri e Gavi, ambos do Barcelona, saíram vencedores em 2021 e 2022, respectivamente, e continuam na disputa neste ano. Uma das contratações mais caras da atual temporada e que já vem fazendo impacto no Real Madrid, Jude Bellingham surge como um dos favoritos.

Ao final da noite, ao todo serão dadas sete bolas de ouro. Além das já citas, tem o Prêmio Gerd Muller, espécie de chuteira de ouro, que premia o maior artilheiro da temporada. Além dele, tem o Prêmio Sócrates, homengem ao Doutor e lenda do Futebol Brasileiro que era muito reconhecido também pela sua preocupação social e que dará o reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais. Por último, o Clube do Ano, dado ao time que tiver o melhor desempenho em todas as categorias.

