Copa do Nordeste Confira cronograma de venda de ingressos para o confronto entre Sport e CRB, pela Copa do Nordeste A comercialização das entradas se iniciaram nesta quinta-feira (23)

Após garantir o primeiro lugar geral da Copa do Nordeste, o Sport anunciou nesta quinta-feira (23) o calendário de venda de ingressos para o confronto das quartas de final, diante do CRB, no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro, às 18h.

As vendas começam ainda nesta quinta-feira, a partir das 18h, exclusivamente on-line e disponível nas primeiras quatro horas somente para os sócios do Plano 87. A partir das 22h, os sócios com o plano Rubro-Negro também terão acessos liberados.

Na sexta-feira (24), às 8h, a venda de ingressos serão liberadas para o público em geral. Já as vendas em pontos físicos iniciam a partir das 9h e vão até às 17h, nas bilheterias social e do arco. No domingo (26), dia da partida, as vendas também iniciam às 9h e vão até às 19h15.

Ingresso Promocional

O clube anunciou que disponibilizará uma carga de 1000 ingressos para o setor da arquibancada frontal, com preços de R$ 30/ R$ 15 (meia), para sócios e público geral, a partir das 8h da sexta-feira (24).

