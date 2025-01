Djokovic aceita pedido de desculpas de jornalista após se recusar a dar entrevista pós-jogo

A- A+

Responsável pela organização do Aberto da Austrália, a Tennis Australia informou nesta segunda-feira que a polêmica entre Novak Djokovic e o jornalista Tony Jones foi encerrada. A entidade disse que o tenista sérvio aceitou o pedido de desculpas do profissional e também do canal Nine, para o qual o jornalista trabalha.

"Novak reconhece que o pedido de desculpas foi feito em público, conforme solicitado e, agora, está seguindo em frente e se concentrando em sua próxima partida", disse a Tennis Australia, a federação de tênis do país, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Em outro comunicado, a Nine Network disse que se desculpou "por qualquer ofensa causada por comentários feitos" ao vivo. "Não houve intenção de prejudicar Novak ou seus fãs. Estamos ansiosos para mostrar ainda mais sua campanha no Aberto da Austrália em Melbourne Park."





O pedido de desculpas encerra a polêmica mais recente de Djokovic em solo australiano. O ex-número 1 do mundo se recusou a dar entrevista pós-jogo em quadra, algo rotineiro nas quadras principais do Aberto da Austrália, depois de sua última vitória, no domingo.

Minutos depois, na entrevista coletiva, o sérvio explicou que sua atitude era uma resposta aos comentários feitos por Tony Jones durante transmissão ao vivo do canal Nine, da Austrália. Sem citar o nome do profissional, o sérvio disse que um "famoso jornalista esportivo que trabalha para a emissora oficial Channel 9 (...) zombou dos torcedores sérvios e também fez comentários ofensivos e insultantes em relação a mim".

Num estúdio panorâmico, diante de diversos torcedores com bandeiras da Sérvia e gritando o nome de Djokovic, Jones chamou o ex-líder do ranking de "superestimado" e "ultrapassado", em tom de brincadeira, e fez o que pareceu ser uma referência ao caso da deportação do tenista antes do início do Aberto da Austrália de 2022, por não ter sido vacinado contra a covid-19.

"Considerei que se tratava de humor, o que é consistente com a maioria das coisas que faço. Dito isso, fiquei sabendo (...) que a equipe de Djokovic não ficou nada satisfeita com esses comentários. Entrei em contato imediatamente com a equipe de Djokovic e pedi desculpas a eles. E agora que estou aqui, mantenho esse pedido de desculpas a Novak", disse Jones, que também se dirigiu aos torcedores sérvios.

"Sinto que decepcionei os torcedores sérvios. Não estou dizendo isso apenas para tentar me livrar de problemas ou algo assim. Eu realmente sinto muito por esses torcedores."

Djokovic havia afirmado que só voltaria a dar entrevistas em quadra após um pedido de desculpas público do canal e do jornalista, o que foi feito. Assim, o sérvio deve retomar a liturgia das partidas se vencer o espanhol Carlos Alcaraz, na manhã desta terça-feira, pelo horário de Brasília, pelas quartas de final.

Conflito diplomático

O caso quase gerou mais um conflito diplomático entre Austrália e Sérvia, como acontecera há três anos, por conta da deportação de Djokovic. O embaixador da Sérvia na Austrália, Rade Stefanovic, se envolveu no caso ao afirmar ao jornal local Sydney Morning Herald que os comentários de Jones eram "claramente não profissionais", incluindo uma referência "muito preocupante" ao que aconteceu há três anos, quando Djokovic foi expulso do país antes do torneio em meio à pandemia.

