Tênis Djokovic, Alcaraz e Medvedev se mantêm no pódio do ranking da ATP; confira o top 20 O vencedor do último Aberto da Austrália, o italiano Jannik Sinner, se manteve na quarta colocação

O sérvio Novak Djokovic, o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev ocupam as três primeiras posições do ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (5), na qual não há alterações nas 20 primeiras posições.

Em uma semana sem muita atividade, atrás do pódio aparece o italiano Jannik Sinner, vencedor do Aberto da Austrália há oito dias, seguido do russo Andrey Rublev (5º) e do alemão Alexander Zverev (6º).

O primeiro sul-americano da lista continua sendo o chileno Nicolás Jarry, na 20ª posição.

Em seguida, o trio de argentinos formado por Francisco Cerúndolo (22º), Sebastián Báez (26º) e Tomás Etcheverry (29º).

O brasileiro Thiago Wild ocupa a 81ª colocação.

- Ranking da ATP desta segunda-feira, 5 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRB) 9855 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9255

3. Daniil Medvedev (RUS) 8765

4. Jannik Sinner (ITA) 8310

5. Andrey Rublev (RUS) 5050

6. Alexander Zverev (ALE) 5030

7. Holger Rune (DIN) 3775

8. Hubert Hurkacz (POL) 3540

9. Taylor Fritz (EUA) 3195

10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3025

11. Alex De Minaur (AUS) 2970

12. Casper Ruud (NOR) 2965

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2785

14. Frances Tiafoe (EUA) 2060

15. Tommy Paul (EUA) 2050

16. Ben Shelton (EUA) 1965

17. Adrian Mannarino (FRA) 1920

18. Karen Khachanov (RUS) 1910

19. Cameron Norrie (GBR) 1820

20. Nicolás Jarry (CHI) 1810

